Παναθηναϊκός: Θετική για δανεισμό του Κρίστιανσεν η Λέστερ, «πρασινίζει» ο εκλεκτός του Νίστρουπ

Νέα δεδομένα προκύπτουν από την Αγγλία στην υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος απασχολεί τον Παναθηναϊκό.

Όπως μετέφερε και νωρίτερα το Onsports, οι «πράσινοι» δεν έχουν παρατήσει την υπόθεση. Αντίθετα, με μια στρατηγική υπομονής την έφεραν στα μέτρα τους, μιας και η Λέστερ άλλαξε στάση και είναι πλέον θετική στην προοπτική του δανεισμού του παίκτη με οψιόν αγοράς, κάτι που εξαρχής αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για το Τριφύλλι.

Οι «πράσινοι» έχουν βρει σημείο επαφής με τις «αλεπούδες» και βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του Κρίστιανσεν.

O 23χρονος αριστερός μπακ αποτελεί τον εκλεκτό του Τζέικομπ Νίστρουπ, καθώς είχαν συνεργαστεί μαζί στην Κοπεγχάγη, πριν πάρει μεταγραφή για τη Λέστερ.

Ωστόσο, ταλαιπωρήθηκε από σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο την περσινή σεζόν και θα πρέπει πρώτα να περάσει με επιτυχία τα ιατρικά τεστ που θα κληθεί να κάνει τις επόμενες ημέρες για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός.