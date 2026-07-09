· Ρεάλ Μαδρίτης

«Παραμένει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Τσούμα Οκέκε»

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να κρατήσει στο δυναμικό της τον Τσούμα Οκέκε και τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς δεν έκανε χρήση της ρήτρας αποδέσμευσης που υπήρχε στο συμβόλαιό του, σύμφωνα με την «AS».

«Παραμένει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Τσούμα Οκέκε»
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Ο Τσούμα Οκέκε είχε αποκτηθεί το περασμένο καλοκαίρι από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με στόχο να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε για το NBA.

Ο 27χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, το οποίο περιλάμβανε ειδικό όρο που επέτρεπε στη Ρεάλ να λύσει τη συνεργασία μετά το τέλος της πρώτης σεζόν. Η σχετική προθεσμία ολοκληρώθηκε στις 5 Ιουλίου, χωρίς ο ισπανικός σύλλογος να ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή, με αποτέλεσμα ο παίκτης να παραμένει κανονικά στο ρόστερ για τη σεζόν 2026-27, σύμφωνα με την «AS».

Στην πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη, ο Οκέκε αγωνίστηκε σε 43 παιχνίδια της EuroLeague, με 5,6 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 0,8 ασίστ κατά μέσο όρο σε περίπου 18 λεπτά συμμετοχής. Στο ισπανικό πρωτάθλημα κατέγραψε 25 συμμετοχές στην κανονική περίοδο, έχοντας 6,7 πόντους και 3,6 ριμπάουντ ανά αγώνα.

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