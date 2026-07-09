Γαλλία – Μαρόκο: Οι ενδεκάδες για τον πρώτο προημιτελικό του Μουντιάλ 2026

Η σέντρα για τον πρώτο χρονικά προημιτελικό του Μουντιάλ 2026, ανάμεσα σε Γαλλία και Μαρόκο, πλησιάζει και έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των ομάδων. Ο Ουαχμπί ξεκινάει στο βασικό σχήμα τον Μπραχίμ Ντίαθ αντί του τραυματία Σαϊμπάρι.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Γαλλία (Ντεσάμπ): Μενιάν, Κουντέ, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Ντίνιε, Ραμπιό, Κονέ, Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ, Εμπαπέ.

Μαρόκο (Ουαχμπί): Μπούνου, Χακίμι, Ντιόπ, Εντινέ, Μαζράουι, Μπουαντί, Ελ Αϊναουί, Ταλμπί, Ουναΐ, Ελ Κανούς, Ντίαθ.