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Γαλλία – Μαρόκο: Οι ενδεκάδες για τον πρώτο προημιτελικό του Μουντιάλ 2026

Γαλλία και Μαρόκο κοντράρονται για μία θέση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και έγιναν γνωστές οι συνθέσεις των ομάδων.

Γαλλία – Μαρόκο: Οι ενδεκάδες για τον πρώτο προημιτελικό του Μουντιάλ 2026
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Η σέντρα για τον πρώτο χρονικά προημιτελικό του Μουντιάλ 2026, ανάμεσα σε Γαλλία και Μαρόκο, πλησιάζει και έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των ομάδων. Ο Ουαχμπί ξεκινάει στο βασικό σχήμα τον Μπραχίμ Ντίαθ αντί του τραυματία Σαϊμπάρι.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Γαλλία (Ντεσάμπ): Μενιάν, Κουντέ, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Ντίνιε, Ραμπιό, Κονέ, Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ, Εμπαπέ.

Μαρόκο (Ουαχμπί): Μπούνου, Χακίμι, Ντιόπ, Εντινέ, Μαζράουι, Μπουαντί, Ελ Αϊναουί, Ταλμπί, Ουναΐ, Ελ Κανούς, Ντίαθ.

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