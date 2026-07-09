Γαλλία – Μαρόκο: Οι ενδεκάδες για τον πρώτο προημιτελικό του Μουντιάλ 2026
Γαλλία και Μαρόκο κοντράρονται για μία θέση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και έγιναν γνωστές οι συνθέσεις των ομάδων.
Η σέντρα για τον πρώτο χρονικά προημιτελικό του Μουντιάλ 2026, ανάμεσα σε Γαλλία και Μαρόκο, πλησιάζει και έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των ομάδων. Ο Ουαχμπί ξεκινάει στο βασικό σχήμα τον Μπραχίμ Ντίαθ αντί του τραυματία Σαϊμπάρι.
Οι συνθέσεις των ομάδων:
Γαλλία (Ντεσάμπ): Μενιάν, Κουντέ, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Ντίνιε, Ραμπιό, Κονέ, Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ, Εμπαπέ.
Μαρόκο (Ουαχμπί): Μπούνου, Χακίμι, Ντιόπ, Εντινέ, Μαζράουι, Μπουαντί, Ελ Αϊναουί, Ταλμπί, Ουναΐ, Ελ Κανούς, Ντίαθ.
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