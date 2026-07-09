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Κηφισιά: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τιάγκο Μάνσο

Με τη φανέλα της Κηφισιάς θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Τιάγκο Μάνσο.

Κηφισιά: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τιάγκο Μάνσο
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Η Κηφισιά συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τιάγκο Μάνσο.

Ο 26χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακ αφήνει για πρώτη φορά την πατρίδα του, καθώς μετά από δύο σεζόν στην Τοντέλα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, φορώντας τη φανέλα της ομάδας των Βορείων Προαστίων.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Tiago Miguel da Silva Manso, ο οποίος αγωνίζεται ως δεξιός ακραίος αμυντικός.

Γεννημένος στις 13 Δεκεμβρίου 1999 στην Πορτογαλία, ο Tiago Miguel da Silva Manso ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του από την Ακαδημία της Foot 21, πριν μετακομίσει στα τμήματα υποδομής της CF Os Belenenses.

Ακολούθως, φόρεσε τη φανέλα της Real SC και της SU Sintrense, πριν πάρει μεταγραφή για την Estoril Praia (50 συμμετοχές με 3 γκολ και 3 ασίστ), στην οποία έμεινε για δύο χρόνια, κατακτώντας ισάριθμες φορές τον τίτλο στο Πρωτάθλημα Κ23 της Πορτογαλίας.

Το 2022/23 βρέθηκε στην CD Trofense (35 συμμετοχές), ενώ το 2023/24 επέστρεψε στη CF Os Belenenses, με την οποία είχε 30 συμμετοχές.

Την τελευταία διετία αποτέλεσε βασικό στέλεχος της CD Tondela, καταγράφοντας 64 συμμετοχές με 4 γκολ και 5 ασίστ. Με τον πορτογαλικό σύλλογο πανηγύρισε μάλιστα την κατάκτηση του τίτλου στη Liga Portugal 2 το 2025, όντας εκ των αρχηγών της ομάδας.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Κηφισιάς και του ευχόμαστε υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία!».

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