Κρίστιαν Έρικσεν: Επιστρέφει στα γήπεδα μετά τη δεύτερη καρδιακή προσβολή

Ο Κρίστιαν Έρικσεν θα συνεχίσει κανονικά την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Βόλφσμπουργκ, παρά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του, όταν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια φιλικής αναμέτρησης της εθνικής Δανίας.

Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε πως ο έμπειρος μέσος θα συμμετάσχει στην καλοκαιρινή προετοιμασία. Οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία πως ο Έρικσεν θα συνεχίσει αρχικά το πρόγραμμα αποκατάστασής του στη Δανία, προτού ενσωματωθεί στο υπόλοιπο γκρουπ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Βόλφσμπουργκ.