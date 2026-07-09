Στη Δόξα Λευκάδας o Μιχάλης Τσαϊρέλης

Ο Μιχάλης Τσαϊρέλης θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας της Λευκάδας στη Stoiximan GBL, προσθέτοντας ποιότητα και εμπειρία στο ρόστερ της. Ο Έλληνας φόργουορντ διαθέτει πολυετή παρουσία στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας αγωνιστεί σε σημαντικές ομάδες, ενώ έχει παραστάσεις και από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η εμπειρία του αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό όπλο για τη Δόξα στη νέα απαιτητική σεζόν.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στον Άρη, όπου σε 1,4 πόντους και 0,6 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Δόξα Λευκάδας ανακοινώνει την απόκτηση του Μιχάλη Τσαϊρέλη, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.Ο Μιχάλης Τσαϊρέλης (2,08 μ., 23/02/1988) είναι ένας από τους πιο έμπειρους Έλληνες ψηλούς, με πολυετή παρουσία στη Stoiximan GBL και σημαντικές συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η ποιότητα, η προσωπικότητα και οι παραστάσεις του από το υψηλότερο επίπεδο αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για τη νέα προσπάθεια της ομάδας μας.Η Δόξα Λευκάδας καλωσορίζει τον Μιχάλη Τσαϊρέλη και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία με την φανέλα της ομάδας μας!».