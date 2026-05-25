ΑΟ Ξάνθης για Άντζα: «Η μνήμη σου θα μείνει για πάντα ζωντανή στην καρδιά του κόσμου της Ξάνθης»

Μέσω συλληπητήριας ανακοίνωσης, η διοίκηση του ΑΟ Ξάνθης αποχαιρέτησε τον Παρασκευά Άντζα ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49 ετών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

«Η Διοίκηση του Α.Ο. ΞΑΝΘΗ είναι συντετριμμένη και εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα, ενός εκ των κορυφαίων Ελλήνων ποδοσφαιριστών και μιας από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της ομάδας μας.

Ο Παρασκευάς Άντζας υπηρέτησε τον ΑΟΞ με ήθος, αξιοπρέπεια, πάθος και απόλυτη αφοσίωση, αποτελώντας σημείο αναφοράς για το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και για ολόκληρη την αθλητική κοινωνία της Ξάνθης. Η ποδοσφαιρική του αξία ήταν αδιαμφισβήτητη, όπως και η προσωπικότητα που τον συνόδευε εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Με την παρουσία του τίμησε τη φανέλα της ομάδας μας και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία του συλλόγου, αποτελώντας πρότυπο για τις νεότερες γενιές αθλητών.Η οικογένεια του ΑΟΞ αποχαιρετά με σεβασμό και συγκίνηση έναν σπουδαίο άνθρωπο και αθλητή.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν. Καλό ταξίδι, Παρασκευά…

Η μνήμη σου θα μείνει για πάντα ζωντανή στην καρδιά του συλλόγου και του κόσμου της Ξάνθης».