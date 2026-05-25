Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο ο Σπύρος Μαραγκός - Η κατάσταση της υγείας του

Στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο» βρίσκεται ο Σπύρος Μαραγκός.

Δύσκολες στιγμές συνεχίζει να περνά ο Σπύρος Μαραγκός, ο οποίος νοσηλεύεται στο Σισμανόγλειο εξαιτίας της σπάνιας νόσου ALS (νόσος του κινητικού νευρώνα) που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.

Ο παλαίμαχος άσος ακολουθεί εξειδικευμένη θεραπευτική αγωγή, με στόχο τη βελτίωση της κατάστασής του, ενώ αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για περίπου ενάμιση μήνα.

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του βρίσκονται τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και ο ιδιοκτήτης της ομάδας Γιάννης Αλαφούζος.

Οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν εκφράσει έμπρακτα τη στήριξή τους στον άλλοτε ποδοσφαιριστή των «πρασίνων», συμβάλλοντας με κάθε δυνατό τρόπο στην προσπάθεια που κάνει απέναντι στη σοβαρή αυτή δοκιμασία.

