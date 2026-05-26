Προσπάθησε η CIA να δηλητηριάσει τον Γκόρντον Μπάνκς στο Μουντιάλ του 1970 στο Μεξικό;

Το Μουντιάλ του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά αλλά και του Μεξικό πλησιάζει και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Τόμας Τούχελ έιναι μεταξύ των μεγάλων φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όμως, πριν 56χρονια ξανά στα γήπεδα του Μεξικό και συγκεκριμένα στο Μουντιάλ του 1970, η Αγγλία ήταν ξανά εκ των φαβορί της διοργάνωσης, ωστόσο αποκλείστηκε στον προημιτελικό απέναντι στη Δυτική Γερμανία με τελικό σκορ 3-2.

Τώρα, όσο απίθανο και αν ακούγεται, έχει υποτεθεί ότι η ήττα θα μπορούσε να ήταν μέρος μιας απίστευτης Ψυχροπολεμικής συνωμοσίας πίσω από την οποία κρύβεται η Αμερική, όπως αναφέρει και η Daily Mail.

Αρκετοί είναι εκείνοι που βλέπουν με ιδιαίτερη καχυποψία το γεγονός ότι ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, Γκόρντον Μπανκς - που θεωρείται από πολλούς ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο εκείνη την περίοδο - δεν αγωνίστηκε στο ματς λόγω τροφικής δηλητηρίασης.

Ο Μπανκς είχε εμφανίσει τα πρώτα συμπτώματα μετά τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων εναντίον της Τσεχοσλοβακίας, αλλά θεωρήθηκε ότι είχε αναρρώσει πριν υποτροπιάσει την ημέρα του προημιτελικού.

Αντικαταστάθηκε από τον Πίτερ Μπονέτι της Τσέλσι, τον οποίο πολλοί κατηγόρησαν και για τα τρία γκολ που δέχθηκε η Αγγλία. Πολλοί λοιπόν είναι εκείνοι που είναι πολύ καχύποπτοι για την τροφική δηλητηρίαση του Μπανκς.

«Θεωρούσε πολύ περίεργο το γεγονός ότι μόνο αυτός αρρώστησε»

Μια τριετής έρευνα εξέτασε πλέον τον ισχυρισμό αυτό, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο αν το περιστατικό αποτελούσε μέρος μιας προσπάθειας της CIA να εξασφαλίσει τη νίκη της Βραζιλίας, που τελικά και κατέκτησε το Μουντιάλ.

Ο Γκάμπριελ Γκέιτχαουζ, πρώην διευθυντής διεθνών ειδήσεων της εκπομπής «Newsnight» του BBC, άρχισε να ασχολείται με την υπόθεση αφού επικοινώνησε μαζί του ο εγγονός του Μπανκς, Έντ Τζέρβις. Στην αυτοβιογραφία του, ο Μπανκς φαινόταν να αποδίδει την ασθένειά του σε ένα μπουκάλι μπύρα.

Ωστόσο, ο κ. Τζέρβις είπε στον δημοσιογράφο ότι ο παππούς του ήταν «πάντα ελαφρώς καχύποπτος», ενώ ο γιος του τερματοφύλακα, Ρόμπερτ, πρόσθεσε: «Θεωρούσε πολύ περίεργο το γεγονός ότι μόνο αυτός αρρώστησε, και μάλιστα σοβαρά».

Αυτό έρχεται σε συνέχεια του γεγονότος ότι ο θρυλικός, πλέον αποθανών, δημοσιογράφος ποδοσφαίρου Μπράιαν Γκλάνβιλ έγραψε στο βιβλίο του του 2007 με τίτλο «England Managers: The Toughest Job In Football» (Προπονητές της Αγγλίας: Η πιο δύσκολη δουλειά στο ποδόσφαιρο) ότι «έχω σταδιακά καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Μπανκς ήταν θύμα σαμποτάζ».

Σύμφωνα με τον κ. Γκλάνβιλ, ένας άλλος αθλητικός συντάκτης, ο Μπομπ Όξμπι, του είπε ότι είχε έναν ξάδελφο, τον Στιούαρτ Σάιμινγκτον, ο οποίος ήταν γερουσιαστής του Μιζούρι από το 1952 έως το 1976.

Σχετικά με την ασθένεια του Μπανκς, ο κ. Σάιμινγκτον φέρεται να είπε στον κ. Όξμπι: «Αυτό ήταν έργο της CIA. Δεν πιστεύεις ότι θα αφήναμε την Αγγλία να νικήσει τη Βραζιλία, έτσι δεν είναι;»

Οι ΗΠΑ φέρεται να παρενέβησαν για να στηρίξουν μια στρατιωτική δικτατορία που η κυβέρνηση του Λίντον Τζόνσον βοήθησε να εγκατασταθεί το 1964.

Την εποχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έξι χρόνια αργότερα, το καθεστώς ήταν αντιδημοφιλές και η νίκη στο τουρνουά θεωρήθηκε ένας καλός τρόπος για να ενισχυθεί η υποστήριξη.

Ο κ. Γκέιτχαουζ μίλησε με τον κ. Γκλάνβιλ για την ιστορία δύο χρόνια πριν από τον θάνατό του πέρυσι, σε ηλικία 93 ετών.

«Το μόνο που έλεγε ήταν ότι ο Όξμπι ήταν ένας αξιόπιστος δημοσιογράφος και ότι ο Σάιμινγκτον του είχε πει ότι ήταν «μέρος ενός σχεδίου», έγραψε ο κ. Γκέιτχαουζ στην εφημερίδα The Observer. Ανέφερε ότι ο κ. Σάιμινγκτον ήταν μέλος της επιτροπής των ενόπλων δυνάμεων, η οποία ενημερωνόταν από τη CIA.

Ο κ. Gatehouse βρήκε επίσης ένα έγγραφο στα αρχεία της υπηρεσίας από το 1971, στο οποίο αναφερόταν ότι ο πρόεδρος της Βραζιλίας, στρατηγός Emilio Garrastazu Medici, «κατάφερε επιδέξια να συνδεθεί» με τη νίκη.

Ωστόσο, ο δημοσιογράφος παραδέχτηκε ότι οι επαφές του στον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών δεν είχαν ακούσει τίποτα για δηλητηρίαση. Τόνισε, ωστόσο, τη μαρτυρία ενός βιολόγου της CIA ο οποίος είπε στη Γερουσία τη δεκαετία του '70 για «ουσίες που μπορούν να σου προκαλέσουν πραγματικά σοβαρό πρόβλημα στο στομάχι».