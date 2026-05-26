· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ξεκινούν οι τελικοί στη Water Polo League | Το πρόγραμμα κι οι μεταδόσεις

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός πράξη πρώτη στους τελικούς της Water Polo League Ανδρών, σε μία σειρά που φέρνει ξανά αντιμέτωπους τους δύο «αιώνιους» μετά από 11 χρόνια

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ξεκινούν οι τελικοί στη Water Polo League | Το πρόγραμμα κι οι μεταδόσεις
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Ερυθρόλευκοι» και «πράσινοι» θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στο πόλο ανδρών, σε μία ιστορική σειρά τελικών που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την παρουσία του στους τελικούς παραμένοντας αήττητος στη φετινή διοργάνωση. Η ομάδα του Πειραιά ξεπέρασε το εμπόδιο της Βουλιαγμένης στα ημιτελικά με δύο νίκες, επικρατώντας με 20-10 και 14-13.

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση ύστερα από απαιτητική σειρά απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 12-9 στον τρίτο και καταλυτικό ημιτελικό, σφραγίζοντας το εισιτήριο για τους τελικούς.

Αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία του πρωταθλήματος πόλο ανδρών που Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα τεθούν αντιμέτωποι σε σειρά τελικών. Η προηγούμενη ήταν τη σεζόν 2014/15.

Ο Πρωταθλητής θα αναδειχθεί σε σειρά best-of-five, ήτοι στις τρεις νίκες, με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Το πρόγραμμα των τελικών της Water Polo League Ανδρών:

  • 1ος τελικός (Τρίτη 26 Μαΐου 2026): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Mega News)
  • 2ος τελικός (Πέμπτη 28 Μαΐου 2026): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • 3ος τελικός (Σάββατο 30 Μαΐου 2026): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Mega News)
  • 4ος τελικός* (Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • 5ος τελικός* (Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Mega News)

*αν χρειαστούν.

COMMENTS
LATEST NEWS
09:37 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη του Roland Garros - Πότε και πού θα δείτε τους αγώνες τους

09:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο δανεισμού του Βαγιαννίδη

08:46 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ξεκινούν οι τελικοί στη Water Polo League | Το πρόγραμμα κι οι μεταδόσεις

08:24 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός, Πίτερς: «Είμαι επαγγελματίας, δεν θέλω να μιλήσω για κάτι άλλο»

08:15 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Δύο χρόνια από το 7ο ευρωπαϊκό, με Σλούκα αρχηγό (vid)

07:46 NBA

NBA: Τα highlights του Καβαλίερς - Νικς

07:38 NBA

ΝΒΑ: Οι Νικς «σκούπισαν» τους Καβαλίερς κι επέστρεψαν στους τελικούς μετά το 1999

04:59 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

02:33 MUNDIAL

Προσπάθησε η CIA να δηλητηριάσει τον Γκόρντον Μπάνκς στο Μουντιάλ του 1970 στο Μεξικό;

23:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρασκευάς Άντζας: Η σχέση της ALS με το ποδόσφαιρο - Θρήνος στο χωριό του στη Δράμα

23:46 ΣΠΟΡ

Χάντμπολ: Μία νίκη μακριά από τον τίτλο ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

23:45 EUROLEAGUE

Ξέσπασε και ο Ταβάρες για την κλοπή στον τελικό - «Είμαι ακόμα άφωνος...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας