Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη του Roland Garros - Πότε και πού θα δείτε τους αγώνες τους
Το Roland Garros διεξάγεται στο Παρίσι με τη Μαρία Σάκκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά να ξεκινούν σήμερα τις υποχρεώσεις τους.
Το δεύτερο Grand Slam της σεζόν βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς κάνουν πρεμιέρα την Τρίτη (26/5), με τις αναμετρήσεις τους να είναι προγραμματισμένες ως δεύτερες χρονικά.
Ο Έλληνας τενίστας θα παίξει στο κεντρικό court της διοργάνωσης απέναντι στον Αλεξάντρ Μίλερ, με το πρώτο σερβίς να αναμένεται μετά τις 14:30, μιας και προηγείται το ματς ανάμεσα σε Αρίνα Σαμπαλένκα και Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο.
Η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη θα διεξαχθεί στο Court 6. Η Ελληνίδα θα αντιμετωπίσει την Λίντα Νόσκοβα και το πρώτο σερβίς της αναμέτρησης αναμένεται λίγο μετά τις 13:30, ακολουθώντας το ματς ανάμεσα σε Ντόνα Βέκιτς και Αλίς Τουμπελό.
Το πρόγραμμα των Ελλήνων και των μεγάλων court
Court Philippe-Chatrier (13:00)
Αρίνα Σαμπαλένκα – Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο
Αλεξάντρ Μουλέρ – Στέφανος Τσιτσιπάς
Κόκο Γκοφ – Τέιλορ Τάουνσεντ
Γιάνικ Σίνερ – Κλεμάν Ταμπούρ (Όχι πριν τις 21:15)
Court Suzanne-Lenglen (12:00)
Άνταμ Γουόλτον – Ντανιίλ Μεντβέντεφ
Λάουρα Ζίγκεμουντ – Ναόμι Οσάκα
Άννα Καλίνσκαγια – Λοΐς Μπουασόν
Φίλιξ Οζέρ-Αλιασίμ – Ντάνιελ Άλτμαϊερ
Court Simonne-Mathieu (12:00)
Μάριν Τσίλιτς – Μοΐζ Κουαμέ
Βιτ Κοπσίβα – Κορεντέν Μουτέ
Χάνε Βαντεβίνκελ – Μάντισον Κις
Κίμπερλι Μπίρελ – Τζέσικα Πεγκούλα
Court 6 (12:00)
Ντόνα Βέκιτς – Αλίς Τουμπελό
Λίντα Νόσκοβα – Μαρία Σάκκαρη
Κριστιάν Γκαρίν – Λέρνερ Τιέν
Χάιμε Φαρία – Ντένις Σαποβάλοφ