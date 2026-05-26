Παναθηναϊκός: Δύο χρόνια από το 7ο ευρωπαϊκό, με Σλούκα αρχηγό (vid)

Σαν σήμερα πριν από δύο χρόνια ο Παναθηναϊκός έφτασε στην κατάκτηση του 7ου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας του στο Βερολίνο.

Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός είναι η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη ομάδα του ελληνικού αθλητισμού στην Ευρώπη και τα τρόπαια που έχει κατακτήσει μιλούν από μόνα τους.

Σαν σήμερα (26/5) πριν από δύο χρόνια, το 2024, επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, ράβοντας το 7ο αστέρι στη φανέλα του.

Με τον Κώστα Σλούκα αρχηγό και MVP του Final 4 στο Βερολίνο, στο οποίο βρισκόταν και ο Ολυμπιακός, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν κατάφερε να επικρατήσει με 95-80 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ήταν το μεγάλο φαβορί.

Οι «πράσινοι» έπαιξαν με τεράστιο πάθος και παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με διψήφια διαφορά, έφτασαν σε μια άνετη επικράτηση και έφεραν την κούπα στην Αθήνα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 36-25, 54-49, 61-64, 80-95.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ματέο): Κοζέρ 2, Ρούντι, Καμπάτσο 12 (2 τρίποντα, 4 ασίστ), Χεζόνια 8 (1/7 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ροντρίγκεθ 11 (1/4 τρίποντα), Πουαριέ 8 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ταβάρες 4, Γιουλ 6 (2/7 τρίποντα), Γιαμπουσέλε 8 (2), Εντιαγιέ 7 (2), Μούσα 15 (1/6 Τρίποντα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Αταμάν): Καλαϊτζάκης 2, Βιλντόζα 3 (1), Σλούκας 24 (6/6 σουτ, 8/9 βολές, 3 ασίστ), Παπαπέτρου 4, Γκραντ 11 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ναν 21 (6/12 δίποντα, 2/6 τρίποντ, 3/3 βολές), Λεσόρ 17 (5/8 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 7/10 βολές, 6 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 5 (4 ριμπάουντ), Μήτογλου 8 (2).

