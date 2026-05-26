Ολυμπιακός, Πίτερς: «Είμαι επαγγελματίας, δεν θέλω να μιλήσω για κάτι άλλο»

Ο Αμερικανός φόργουορντ, μετά από σχετική ερώτηση που δέχθηκε για το τι θα συμβεί την επόμενη σεζόν, εμφανίστηκε ιδιαίτερα προσεκτικός στις δηλώσεις του.

«Είμαι επαγγελματίας και δεν θέλω να μιλήσω για κάτι άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πίτερς.

Το συμβόλαιο του παίκτη με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται και τα σενάρια για μετακίνησή του στην Αρμάνι Μιλάνο, πληθαίνουν συνεχώς.

Η ιταλική ομάδα φέρεται να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του και ασκεί έντονο πρέσινγκ για να κάνει δικό της τον 31χρονο φόργουορντ.

Η απάντηση του Άλεκ Πίτερς για το μέλλον του, σε δηλώσεις που έκανε στη NOVA:

«Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό ήταν ένα μεγάλο ταξίδι που γίνεται πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο θέλαμε να φτάσουμε στον προορισμό μας και δεν φτάναμε. Φέτος επιτέλους φτάσαμε στον προορισμό μας, με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Αυτό είναι που θέλαμε να κάνουμε. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά, είμαι ένας επαγγελματίας παίκτης και θέλω πάντα να δίνω το 100%. Φέτος έτυχε και το έδωσα εγώ, μπορεί όμως να ήταν κάποιος άλλος. Θα το αφήσω έτσι, ότι είμαι ένας επαγγελματίας. Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι άλλο. Δεν θέλω να μιλήσω για κάτι άλλο, για να είμαι ειλικρινής, είμαι πολύ χαρούμενος. Θέλω να συγκεντρωθώ για να απολαύσω αυτές τις στιγμές επιτυχίας, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσουμε έως εδώ και θέλω να επικεντρωθώ σε αυτό και φυσικά στο προσεχές ματς του πρωταθλήματος. Καταλαβαίνω ότι είναι η ερώτηση που σας… καίει».