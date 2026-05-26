Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο δανεισμού του Βαγιαννίδη

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο παραχώρησης του Γιώργου Βαγιαννίδη με τη μορφή δανεισμού, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η πορτογαλική «A Bola», στους ανθρώπους της Σπόρτινγκ επικρατεί προβληματισμός σχετικά με την παρουσία του Έλληνα δεξιού μπακ, ο οποίος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό έναντι 12,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι Πορτογάλοι θεωρούν πως ο διεθνής άσος δεν κατάφερε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες που υπήρχαν γύρω από το όνομά του κι έτσι έχει πέσει στο τραπέζι το σενάριο δανεισμού του, ώστε να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να επιστρέψει πιο έτοιμος.

Το προηγούμενο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει στην Πορτογαλία σενάρια που συνέδεαν τον Βαγιαννίδη ακόμη και με πιθανή επιστροφή στον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού.

Την ίδια ώρα, η πρώτη επιλογή της Σπόρτινγκ για το δεξί άκρο της άμυνας παραμένει ο Ιβάν Φρεσνέντα, για τον οποίο υπήρξε ενδιαφέρον από ομάδες της Αγγλίας, αλλά ο τραυματισμός του προς το τέλος της σεζόν «πάγωσε» τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του.

Στο ρόστερ των «λιονταριών» βρίσκεται και ο νεαρός Σαλβαδόρ Μπλόπα, ο οποίος θεωρείται επένδυση για την επόμενη χρονιά. Σε περίπτωση παραμονής του Φρεσνέντα, ο ανταγωνισμός για τον Βαγιαννίδη αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο.

Ο Έλληνας αμυντικός δεν εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο αποχώρησης, ωστόσο φέρεται να έχει ήδη στα χέρια του ενδιαφέρουσες προτάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόφασή του για τη νέα σεζόν.

