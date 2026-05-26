· Κλαμπ Μπριζ

Χρήστος Τζόλης: MVP της χρονιάς στο βελγικό πρωτάθλημα

Μεγάλη διάκριση για τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της σεζόν στο Βέλγιο, μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του με την Κλαμπ Μπριζ.

Χρήστος Τζόλης: MVP της χρονιάς στο βελγικό πρωτάθλημα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Χρήστος Τζόλης πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στην καριέρα του, καθώς κέρδισε το βραβείο του MVP στο βελγικό πρωτάθλημα.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός της Κλαμπ Μπριζ βραβεύτηκε σε ειδική τελετή, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε με τη φανέλα της βελγικής ομάδας.

Οι εμφανίσεις του Τζόλη τη φετινή αγωνιστική περίοδο τράβηξαν τα βλέμματα, με αρκετά δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα να τον συνδέουν με σπουδαίους συλλόγους της Ευρώπης.

Ο Έλληνας άσος ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 17 γκολ και 23 ασίστ, ενώ συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις κατέγραψε 22 τέρματα και 29 ασίστ, έχοντας καθοριστική συμβολή στην πορεία της Κλαμπ Μπριζ ως την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:50 MVP

Όταν οι Knicks κερδίζουν, η Νέα Υόρκη «αναπνέει» αλλιώς

11:33 EUROLEAGUE

«Η Μπαρτσελόνα εξετάζει την περίπτωση Ομπράντοβιτς»

11:19 SUPER LEAGUE

Τεχνικός Διευθυντής στον Ηρακλή ο Αμανατίδης

11:15 GREEK BASKET LEAGUE

Oλυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ματς με την ΑΕΚ

11:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ο Γιοβάνοβιτς κάλεσε Κυζιρίδη, Ανδρούτσο | Εκτός οι Κωνσταντέλιας, Καρέτσας

10:53 OPINION

Η ιστορία ούτε γράφεται, ούτε αλλάζει σε ένα βράδυ

10:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρήστος Τζόλης: MVP της χρονιάς στο βελγικό πρωτάθλημα

10:21 BET ON

O τελικός του Conference League με 500+ αγορές και «Super Aλλαγή»* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

09:55 EUROLEAGUE

Αρμάνι Μιλάνο: «Κλεισμένος» ο Πίτερς σύμφωνα με τους Ιταλούς

09:37 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη του Roland Garros - Πότε και πού θα δείτε τους αγώνες τους

09:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο δανεισμού του Βαγιαννίδη

08:46 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ξεκινούν οι τελικοί στη Water Polo League | Το πρόγραμμα κι οι μεταδόσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας