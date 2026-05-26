Χρήστος Τζόλης: MVP της χρονιάς στο βελγικό πρωτάθλημα

Ο Χρήστος Τζόλης πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στην καριέρα του, καθώς κέρδισε το βραβείο του MVP στο βελγικό πρωτάθλημα.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός της Κλαμπ Μπριζ βραβεύτηκε σε ειδική τελετή, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε με τη φανέλα της βελγικής ομάδας.

Οι εμφανίσεις του Τζόλη τη φετινή αγωνιστική περίοδο τράβηξαν τα βλέμματα, με αρκετά δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα να τον συνδέουν με σπουδαίους συλλόγους της Ευρώπης.

Ο Έλληνας άσος ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 17 γκολ και 23 ασίστ, ενώ συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις κατέγραψε 22 τέρματα και 29 ασίστ, έχοντας καθοριστική συμβολή στην πορεία της Κλαμπ Μπριζ ως την κατάκτηση του πρωταθλήματος.