· ΟΦΗ

ΟΦΗ: Τα... κλειδιά του τμήματος scouting σε Γουνδουλάκη και Ξουρή

Ο ΟΦΗ εντάσσει στο οργανόγραμμά του τους Γουνδουλάκη και Ξουρή.

ΟΦΗ: Τα... κλειδιά του τμήματος scouting σε Γουνδουλάκη και Ξουρή
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΟΦΗ προχωρά σε σημαντική αναβάθμιση του τμήματος scouting, εντάσσοντας στο οργανόγραμμά του δύο στελέχη με εμπειρία και ισχυρό βιογραφικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οι Φανούρης Γουνδουλάκης και Δημήτρης Ξουρής αναμένεται να αποτελέσουν τα νέα πρόσωπα του τμήματος scouting της κρητικής ΠΑΕ, με τις επίσημες ανακοινώσεις να τοποθετούνται στις αρχές του μήνα.

Ο Φανούρης Γουνδουλάκης ολοκληρώνει την παρουσία του στην Ολυμπιακός, όπου εργάστηκε στο τμήμα scouting των ακαδημιών, έχοντας ήδη ενημερώσει πως στο τέλος του μήνα θα αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Προηγήθηκε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη εξαετία στην ΑΕΚ, όπου συμμετείχε ενεργά στο τμήμα scouting της ομάδας, συμβάλλοντας στην πορεία που οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2023.

Παράλληλα, διαθέτει δίπλωμα UEFA A, στοιχείο που ενισχύει ακόμη περισσότερο το προφίλ του στον χώρο της ποδοσφαιρικής αξιολόγησης και ανάπτυξης παικτών.

Από την άλλη πλευρά, ο Δημήτρης Ξουρής θεωρείται από πολλούς στον χώρο ως ένα από τα πιο εξελίξιμα στελέχη στον τομέα του scouting και του performance analysis.

Είναι απόφοιτος του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στο Performance Analysis, ενώ παράλληλα έχει σπουδάσει Διοίκηση και Οικονομία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Στο επαγγελματικό του βιογραφικό ξεχωρίζει η συνεργασία του με τον Ματίας Αλμέιδα στην ΑΕΚ, όπου παρέμεινε από το 2022 έως το 2025, συμμετέχοντας στην ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Επιπλέον, έχει εργαστεί ως scouter στις ΑΕΛ, Ιωνικός, Λαμία, Πανιώνιος και Παναχαϊκή, ενώ είναι κάτοχος διπλώματος UEFA B.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:24 CHAMPIONS LEAGUE

Μπενίτεθ: «Το επίπεδο των Ισπανών προπονητών είναι πολύ υψηλό, ένας συμπατριώτης μου θα το σηκώσει»

15:18 SUPER LEAGUE

Οριστικό: Στον ΟΦΗ ο Μπουχαλάκης

15:11 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Εξετάζει Μπιανκόν η Λανς

14:54 CHAMPIONS LEAGUE

Στη Βουδαπέστη για τον τελικό του Champions League ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

14:45 EUROLEAGUE

Επίσημο: Δεν θα αγωνιστεί στη Euroleague η Μπουργκ - Ανοίγει μία θέση στη διοργάνωση

14:41 CHAMPIONS LEAGUE

Αρτέτα: «Τα προηγούμενα χρόνια φτάσαμε κοντά αλλά κάτι μας έλειπε, να το διασκεδάσουν οι παίκτες»

14:37 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Γερά στο... κόλπο για Ράστοντερ (vid)

14:17 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Τα... κλειδιά του τμήματος scouting σε Γουνδουλάκη και Ξουρή

13:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποχωρεί από τη Λίβερπουλ ο Κονατέ

13:48 GREEK BASKET LEAGUE

Ρεκόρ σε ασίστ για Μπέβερλι και ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR

13:20 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Πλησιάζει στην Κρήτη ο Μπουχαλάκης

13:12 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οριστικά στους ισχυρούς στον δεύτερο προκριματικό του Conference League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας