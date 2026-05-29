ΟΦΗ: Τα... κλειδιά του τμήματος scouting σε Γουνδουλάκη και Ξουρή

Ο ΟΦΗ προχωρά σε σημαντική αναβάθμιση του τμήματος scouting, εντάσσοντας στο οργανόγραμμά του δύο στελέχη με εμπειρία και ισχυρό βιογραφικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οι Φανούρης Γουνδουλάκης και Δημήτρης Ξουρής αναμένεται να αποτελέσουν τα νέα πρόσωπα του τμήματος scouting της κρητικής ΠΑΕ, με τις επίσημες ανακοινώσεις να τοποθετούνται στις αρχές του μήνα.

Ο Φανούρης Γουνδουλάκης ολοκληρώνει την παρουσία του στην Ολυμπιακός, όπου εργάστηκε στο τμήμα scouting των ακαδημιών, έχοντας ήδη ενημερώσει πως στο τέλος του μήνα θα αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Προηγήθηκε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη εξαετία στην ΑΕΚ, όπου συμμετείχε ενεργά στο τμήμα scouting της ομάδας, συμβάλλοντας στην πορεία που οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2023.

Παράλληλα, διαθέτει δίπλωμα UEFA A, στοιχείο που ενισχύει ακόμη περισσότερο το προφίλ του στον χώρο της ποδοσφαιρικής αξιολόγησης και ανάπτυξης παικτών.

Από την άλλη πλευρά, ο Δημήτρης Ξουρής θεωρείται από πολλούς στον χώρο ως ένα από τα πιο εξελίξιμα στελέχη στον τομέα του scouting και του performance analysis.

Είναι απόφοιτος του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στο Performance Analysis, ενώ παράλληλα έχει σπουδάσει Διοίκηση και Οικονομία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Στο επαγγελματικό του βιογραφικό ξεχωρίζει η συνεργασία του με τον Ματίας Αλμέιδα στην ΑΕΚ, όπου παρέμεινε από το 2022 έως το 2025, συμμετέχοντας στην ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Επιπλέον, έχει εργαστεί ως scouter στις ΑΕΛ, Ιωνικός, Λαμία, Πανιώνιος και Παναχαϊκή, ενώ είναι κάτοχος διπλώματος UEFA B.