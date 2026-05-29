Η νέα εποχή έφτασε: Αγώνας του MLS καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από κινητό! (vids)

Η Apple προχώρησε σε μια πρωτοποριακή τεχνολογική επίδειξη, καταγράφοντας ολόκληρο αγώνα του MLS αποκλειστικά με iPhone 17 Pro Max, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις αθλητικές τηλεοπτικές παραγωγές.

Η ιστορική μετάδοση πραγματοποιήθηκε στον αγώνα μεταξύ των LA Galaxy και Houston Dynamo στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με την Apple, συνολικά 15 iPhone 17 Pro Max χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη της αναμέτρησης, τόσο μέσα στον αγωνιστικό χώρο όσο και στις εξέδρες.

Η μικρή τους κατασκευή έδωσε τη δυνατότητα τοποθέτησης σε σημεία που δεν είναι εφικτά για τις παραδοσιακές broadcast κάμερες, όπως πίσω από τα τέρματα, σε κοντάρια ή ακόμη και μέσα σε ειδικές βάσεις υψηλής ευελιξίας.

Υβριδική παραγωγή με επαγγελματικό εξοπλισμό

Παρότι ο πυρήνας της παραγωγής βασίστηκε στα iPhone, η Apple αξιοποίησε και επαγγελματικό εξοπλισμό, δημιουργώντας ένα υβριδικό σύστημα κινηματογράφησης.

Ορισμένες από τις κάμερες ήταν τοποθετημένες σε ειδικές βάσεις και συνδεδεμένες με εξωτερικές οθόνες μέσω iPad, επιτρέποντας πλήρη έλεγχο της εικόνας σε πραγματικό χρόνο.

Η ροή εικόνας ενσωματώθηκε απευθείας στο σύστημα παραγωγής του Apple TV για το MLS, αποδεικνύοντας ότι ένα smartphone μπορεί πλέον να λειτουργήσει ως βασικό εργαλείο σε live μετάδοση αθλητικών γεγονότων.

Το τελικό αποτέλεσμα της παραγωγής είχε πλήρως τηλεοπτική ποιότητα, παρά το γεγονός ότι βασίστηκε σε κινητές συσκευές.

