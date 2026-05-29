Serie A: Ξανά στα… σαλόνια η Μόντσα

Ένα χρόνο μετά τον υποβιβασμό της, κέρδισε την άνοδο στα πλέι οφ ανόδου με αντίπαλο την Καταντζάρο. 

Η μεγάλη επιστροφή της Μόντσα στη Serie A, είναι γεγονός. Μετά από ένα χρόνο απουσίας από τα… σαλόνια, κατάφερε να εξασφαλίσει την άνοδο κόντρα στη Καταντζάρο, στα play off ανόδου απ’ την Serie B.

Η ομάδα της Λομβαρδίας είχε νικήσει εκτός έδρας με 2-0 στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στην Καλαβρία την περασμένη Κυριακή (24/5). Η Καταντζάρο, ωστόσο, με τα γκολ των Φελίπε Τζακ (39’) και Φροζινίνι (78’) κατάφερε να ισορροπήσει τη σειρά και να νικήσει με 2-0 εκτός έδρας στη ρεβάνς της Παρασκευής (29/5), αλλά η πρόκριση πήγε εντέλει στη Μόντσα, χωρίς να χρειαστεί παράταση ή πέναλτι.

Ο κανονισμός που υπάρχει στα play off της Serie B προβλέπει πως εάν μετά τα 180 λεπτά του διπλού τελικού υπάρχει ισορροπία η άνοδος θα πηγαίνει αυτομάτως στην ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Στην προκειμένη περίπτωση η Μόντσα ήταν στην 3η θέση με 76 βαθμούς, ενώ η Καταντζάρο στην 5η με 59 βαθμούς κι έτσι οι «κόκκινοι» της Λομβαρδίας πανηγύρισαν την επάνοδό τους στη Serie A.

Η Μόντσα θα αγωνιστεί για 4η φορά στην Ιστορία της στη Serie A και θα ακολουθήσει τις Βενέτσια και Φροζινόνε που είχαν εξασφαλίσει την άνοδό τους.

