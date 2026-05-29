Επίσημο: Υπέγραψε στον Πανιώνιο ο Μάναλης

Ο Γιώργος Μάναλης ανακοινώθηκε κι επίσημα από τον Πανιώνιο.

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την πρώτη του μεταγραφή για τη νέα σεζόν, με τον Γιώργο Μάναλη να γίνεται... κάτοικος Νέας Σμύρνης.

Την περασμένη σεζόν ο έμπειρος επιθετικός αγωνίστηκε στον Ηρακλή, τον οποίο βοήθησε τα μέγιστα για να πάρει την άνοδο στη Super League.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μάναλη.

Ο έμπειρος επιθετικός διαθέτει σημαντική παρουσία στις επαγγελματικές κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Κηφισιά, Χανιά, Ιωνικό και Εθνικό, καταγράφοντας σταθερά υψηλές επιδόσεις στο σκοράρισμα.

Τελευταίος σταθμός στην καριέρα του ήταν ο Ηρακλής, με τη φανέλα του οποίου πανηγύρισε την άνοδο στη Super League, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχημένη πορεία της ομάδας.

Η οικογένεια του Πανιωνίου καλωσορίζει τον Γιώργο Μάναλη και του εύχεται υγεία, πολλές επιτυχίες και πολλά γκολ με την κυανέρυθρη φανέλα».

