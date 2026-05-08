Αταμάν: «Κάναμε ένα καθοριστικό λάθος»

Ο τεχνικός ηγέτης του Παναθηναϊκού AKTOR είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα, κάτι που ανέφερε και στο ημίχρονο της αναμέτρησης στο «Telekom Center Athens».

Ο εκνευρισμός του ήταν έκδηλος και μετά το τέλος του παιχνιδιού, όπου οι «νυχτερίδες» έκαναν το 2-2 στην σειρά των playoffs και την οδήγησαν σε πέμπτο ματς στην Roig Arena όπου θα κριθεί το «εισιτήριο» για το Final Four.

Συγκεκριμένα, ο Εργκίν Αταμάν, σχολίασε, εμφανώς νευριασμένος στο flash interview: «Η Βαλένθια έπαιξε καλύτερα από εμάς, άξιζαν τη νίκη. Είχαμε την ευκαιρία μας όταν αλλάξαμε τη ροή του παιχνιδιού, αλλά μετά κάναμε ένα καθοριστικό λάθος και άξιζαν να κερδίσουν. Συγχαρητήρια».