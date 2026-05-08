Μοντέρο: «Μου αρέσει αυτό το περιβάλλον, να είμαστε ταπεινοί και πάμε για ακόμη ένα παιχνίδι»

H Βαλένθια λύγισε στις λεπτομέρειες τον Παναθηναϊκό στο Game 4, ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά και πλέον θα έχουμε Game 5 στη Roig Arena.

Σε δηλώσεις τους λίγο μετά το παιχνίδι, ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «πορτοκαλί», ο Ζαν Μοντέρο στάθηκε στην ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο Telekom Center καθώς και για το επερχόμενο Game 5.

«Νιώθω υπέροχα, υπερήφανος για την ομάδα μας που πολεμήσαμε. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί και πάμε για ακόμα ένα παιχνίδι. Είμαι ανταγωνιστικός, μου αρέσει αυτό το περιβάλλον, έρχομαι να παίξω. Περιμένω ένα σκληρό παιχνίδι τώρα και θα είμαστε εκεί να τα δώσουμε όλα», ανέφερε ο Μοντέρο.