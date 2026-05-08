Αναλαμβάνει ομάδα στη Νέα Ζηλανδία ο Γκόρντον Χέμπερτ

Στη Νέα Ζηλανδία και συγκεκριμένα στους NZ Breakers θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα ο Γκόρντον Χέρμπερτ.

Ο 67χρονος μέχρι πρότινος προπονητής της Μπάγερν Μονάχου αναλαμβάνει για πρώτη φορά τον πάγκο ομάδας από τη Νέα Ζηλανδία, με τους Breakers να έρχονται από απογοητευτική σεζόν στην NBL.

Ως προπονητής της εθνικής Γερμανίας, ο Χέρμπερτ έχει κατακτήσει το Eurobasket του 2022 καθώς και το Παγκόσμιο του 2023.