· Γερμανία

Αναλαμβάνει ομάδα στη Νέα Ζηλανδία ο Γκόρντον Χέμπερτ

Τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας βρήκε ο Γκόρντον Χέρμπερτ, με τον Γερμανό να αναλαμβάνει ομάδα στη Νέα Ζηλανδία. 

Αναλαμβάνει ομάδα στη Νέα Ζηλανδία ο Γκόρντον Χέμπερτ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Νέα Ζηλανδία και συγκεκριμένα στους NZ Breakers θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα ο Γκόρντον Χέρμπερτ.

Ο 67χρονος μέχρι πρότινος προπονητής της Μπάγερν Μονάχου αναλαμβάνει για πρώτη φορά τον πάγκο ομάδας από τη Νέα Ζηλανδία, με τους Breakers να έρχονται από απογοητευτική σεζόν στην NBL.

Ως προπονητής της εθνικής Γερμανίας, ο Χέρμπερτ έχει κατακτήσει το Eurobasket του 2022 καθώς και το Παγκόσμιο του 2023.

COMMENTS
LATEST NEWS
01:02 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 86-89: Τα highlights του αγώνα

00:39 EUROLEAGUE

Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε 90-94: Τα highlights του αγώνα

00:30 EUROLEAGUE

Έξαλλος με διαιτησία ο Αταμάν – «Έχω πληρώσει 35.000 ευρώ σε πρόστιμα»

00:02 EUROLEAGUE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ώρα αποδείξεων ανεξάρτητα από τις συνθήκες»

23:52 EUROLEAGUE

Χειρουργείο στο T-Center - Ο Μοντέρο πάτησε τη γραμμή και με τα δύο πόδια, αλλά ο Ντιφαλά δεν… είδε

23:47 ΜΠΑΣΚΕΤ

Αναλαμβάνει ομάδα στη Νέα Ζηλανδία ο Γκόρντον Χέμπερτ

23:47 EUROLEAGUE

Μαρτίνεθ: «Περιμένω κλειστό παιχνίδι στο Game 5, έπαιξε απίθανη και σκληρή άμυνα ο Παναθηναϊκός»

23:38 EUROLEAGUE

Αταμάν: «Κάναμε ένα καθοριστικό λάθος»

23:37 EUROLEAGUE

Μοντέρο: «Μου αρέσει αυτό το περιβάλλον, να είμαστε ταπεινοί και πάμε για ακόμη ένα παιχνίδι»

23:22 EUROLEAGUE

Διαιτησία ντροπή λύγισε τον Παναθηναϊκό και τώρα ο τελικός των τελικών

23:17 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Πότε είναι το Game 5

23:15 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός: «Τίτλοι τέλους» με Ραφαήλ Κουμεντάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας