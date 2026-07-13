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Στη Νίκη Βόλου ο Μάριος Καλαϊτσίδης

Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριου Καλαϊτσίδη με μονοετές συμβόλαιο.

Στη Νίκη Βόλου ο Μάριος Καλαϊτσίδης
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Στη Νίκη Βόλου θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Μάριος Καλαϊτσίδης. Ο 20χρονος μέσος προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, με τον οποίο κατέκτησε το νταμπλ σε επίπεδο Κ19. Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, καταγράφοντας 13 συμμετοχές και τρία γκολ με τον ΠΑΟΚ Β.

Συνολικά, ο Καλαϊτσίδης μέτρησε 42 εμφανίσεις με την Κ19 του «Δικεφάλου του Βορρά», σημειώνοντας έξι γκολ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Μάριο Καλαϊτσίδη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο Μάριος Καλαϊτσίδης γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 2006, έχει ύψος 1,76 μ. και αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Ο δεξιοπόδαρος τεχνίτης μέσος αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός, ξεχωρίζοντας για την τεχνική του κατάρτιση, την αντίληψη του παιχνιδιού και την ικανότητά του στη δημιουργία.

Με την Κ19 του ΠΑΟΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία, ενώ στη συνέχεια προωθήθηκε στον ΠΑΟΚ Β, με τον οποίο αγωνίστηκε στη Super League 2. Την περσινή αγωνιστική περίοδο πέτυχε, μάλιστα, γκολ στην αναμέτρηση πρωταθλήματος απέναντι στη Νίκη Βόλου, που διεξήχθη στο γήπεδο της Καλαμαριάς.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη καταγράψει συμμετοχές με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ελλάδας, ενώ η συνέπεια και η εξέλιξή του τον καθιστούν έναν ιδιαίτερα ελπιδοφόρο ποδοσφαιριστή με σημαντικές προοπτικές.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Μάριο υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν».

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