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Μονακό: Το «αντίο» στον Μπλόσομγκεϊμ

Παρελθόν και επίσημα αποτελεί ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ από τη Μονακό.

Μονακό: Το «αντίο» στον Μπλόσομγκεϊμ
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Η Μονακό ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, ο οποίος αποχωρεί από το Πριγκιπάτο έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στην ομάδα. Ο Αμερικανός φόργουορντ τη φετινή σεζόν στη EuroLeague είχε 9,6 πόντους και 4,3 ριμπάουντ μέσο όρο ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση της Μονακό:

«Ευχαριστούμε, Τζάρον

Από τους τίτλους στη Γαλλία μέχρι την κορυφή της EuroLeague, ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ υπήρξε ένας υποδειγματικός στρατιώτης, ένας ακούραστος μαχητής και ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Ροκά Τιμ για τέσσερα χρόνια. 🇲🇨

Θα είσαι πάντα στο σπίτι σου στο Μονακό, Τζάρον».

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