«Κρούση από το MLS για τον Σαλάχ»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ 2026 με την Αίγυπτο και πλέον εξετάζει τις επιλογές του για το μέλλον μετά την αποχώρησή του από το Άνφιλντ και τη Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με το «The Athletic», η Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι είναι ο σύλλογος από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού που κάνει το μεγάλο μπάσιμο για να εξασφαλίσει την υπογραφή του.

Παρότι το όνομα του Αιγύπτιου εξτρέμ συνδέθηκε έντονα με το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, το συγκεκριμένο σενάριο δεν προχώρησε, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες προοπτικές.

Πρόκειται για μια άκρως εντυπωσιακή κίνηση, αν αναλογιστεί κανείς ότι η συνολική χρηματιστηριακή αξία της αμερικανικής ομάδας αγγίζει μόλις τα 31 εκατομμύρια ευρώ. Παρά το οικονομικό χάσμα και το γεγονός ότι η Σπόρτινγκ τερμάτισε χαμηλά στη Δυτική Περιφέρεια του MLS, οι διοικούντες του συλλόγου είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν τις πιθανότητές τους για μια ιστορική μεταγραφή.