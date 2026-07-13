ΠΑΟΚ: Μετά τον Σανταμαρία, έρχεται κι ο Άλι - Aναμονή για το «ΟΚ» της Κοπεγχάγης για Χατζηδιάκο

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με γρήγορους ρυθμούς τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, έχοντας ήδη υποδεχθεί τον Σανταμαρία στην Ελλάδα, ενώ σειρά παίρνει ο Άλι κι, εκτός απροόπτου, ο Χατζηδιάκος.

Ο 31χρονος Γάλλος μέσος έφτασε το απόγευμα της Κυριακής (12/07) στη Θεσσαλονίκη, όπου θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Η συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπει συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη μία σεζόν.

Επόμενη άφιξη για τον ΠΑΟΚ είναι αυτή του Τάχα Άλι. Ο Σουηδός εξτρέμ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Δευτέρας (13/07), με την πτήση του να φτάνει στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 22:10 μέσω Κοπεγχάγης.

Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία βρίσκεται κι η μεταγραφή του Παντελή Χατζηδιάκου. Ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε συμφωνία με τον διεθνή κεντρικό αμυντικό και πλέον περιμένει την Κοπεγχάγη να ολοκληρώσει την αναζήτηση του ποδοσφαιριστή που θα καλύψει το κενό του. Από τη στιγμή που ο σύλλογος της Δανίας δώσει το τελικό «πράσινο φως», ο Χατζηδιάκος θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ.

Στόχος των ανθρώπων του «Δικεφάλου» είναι να κλείσει άμεσα κι αυτή η εκκρεμότητα, ώστε να ενισχυθεί το κέντρο της άμυνας με έναν ποδοσφαιριστή που διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από υψηλό επίπεδο.

Παράλληλα, οι κινήσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής δεν σταματούν, καθώς ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την αναζήτηση ενός ακόμη κεντρικού μέσου με πιο επιθετικά χαρακτηριστικά, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Σανταμαρία.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται καθοριστικές για τον μεταγραφικό σχεδιασμό των «ασπρόμαυρων», που επιδιώκουν να ολοκληρώσουν διαδοχικά τις βασικές προσθήκες τους ενόψει των πρώτων επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της νέας σεζόν.