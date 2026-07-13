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Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Ζοέλ Ρόκα

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Τζιρόνα για τον Ζοέλ Ρόκα, με τις δύο πλευρές να διευθετούν τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής.

Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Ζοέλ Ρόκα
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Ο 21χρονος αποτελεί τον εκλεκτό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης, με τις επαφές των «ερυθρόλευκων» με την ισπανική ομάδα να βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει ξεχωρίσει τον Ρόκα, θεωρώντας ότι ταιριάζει απόλυτα στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας και μάλιστα έχει φροντίσει, μέσω της επικοινωνίας που έχει μαζί του, να του μεταφέρει την ξεκάθαρη επιθυμία του να τον δει στην ομάδα του Πειραιά.

Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει βελτιωμένη πρόταση Τζιρόνα, η οποία φτάνει τα 5.000.000 ευρώ, συν αυξημένα μπόνους επίτευξης στόχων κι έχει ως «συμπαίκτη» στην προσπάθεια ολοκλήρωσης της μεταγραφής τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει στους «ερυθρόλευκους». Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο σύλλογοι συζητούν τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Η μεταγραφή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ωστόσο η αύξηση των μπόνους από πλευράς Ολυμπιακού έφερε πιο κοντά τον ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα. Εφόσον δοθεί και η οριστική έγκριση από την Τζιρόνα, ο Ρόκα αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Στόχος του Ολυμπιακού είναι ο Ισπανός εξτρέμ να ταξιδέψει το συντομότερο δυνατό στην Ελλάδα, να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και στη συνέχεια να ενσωματωθεί στο δεύτερο μέρος του βασικού σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδία, ώστε να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει των προκριματικών του Champions League.

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