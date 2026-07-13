· ΑΕΚ

AEK: Το «αντίο» των «κιτρινόμαυρων» στον Μανού

Η ΠΑΕ ΑΕΚ είπε το δικό της «αντίο» στον Μανού, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 43 ετών.

AEK: Το «αντίο» των «κιτρινόμαυρων» στον Μανού
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο της Πορτογαλίας, μετά τον θάνατο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή σε τροχαίο.

Ο Μανού είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα, φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ τη σεζόν 2007/08, ερχόμενος ως δανεικός από την Μπενφίκα. Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, με μήνυμά της στα social media, είπε το δικό της «αντίο».

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ, αναφέρει:

«Η Οικογένεια της ΑΕΚ τιμά και αποχαιρετά τον Emanuel Jesus Bonfim Evaristo (Manu), έναν νέο άνθρωπο που έφυγε αδόκητα.

Ο Μανού φόρεσε για ένα διάστημα την φανέλα της ομάδας μας πριν από 19 χρόνια. Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους...».

COMMENTS
LATEST NEWS
11:09 MVP

Το mindset που κάνει τον Ντέιβιντ Μπέκαμ να δείχνει μοντέλο στα 50 του

10:45 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Αποκάλυψη για την υπόθεση Μπαλογκάν – Η FIFA ακύρωσε την κόκκινη χωρίς ψηφοφορία

10:17 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Νέο συμβόλαιο στον captain Φλιώνη, δυσκολεύει η υπόθεση Ντάουτιν

10:01 MVP

Κοιμήσου όπως οι ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ

09:48 SUPER LEAGUE

Άρης: Στο προσκήνιο ο Λοντίγκιν – Προτεραιότητα στόπερ κι αριστερός μπακ πριν από την Ιταλία

09:26 SUPER LEAGUE

AEK: Το «αντίο» των «κιτρινόμαυρων» στον Μανού

09:02 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Η «ακτινογραφία» των Ζούμπκοφ και Κάιρινεν – Τι έδειξαν στο ανεπίσημο ντεμπούτο τους

08:52 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Τέλος η υπόθεση Στάνιτς – Στρέφονται σε άλλες περιπτώσεις οι «ερυθρόλευκοι»

08:28 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Ζοέλ Ρόκα

08:15 MUNDIAL

Αγγλία – Αργεντινή: Οι «ρίζες» της μεγαλύτερης κόντρας σε επίπεδο Εθνικών ομάδων

08:03 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Μετά τον Σανταμαρία, έρχεται κι ο Άλι - Aναμονή για το «ΟΚ» της Κοπεγχάγης για Χατζηδιάκο

07:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Κρούση από το MLS για τον Σαλάχ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας