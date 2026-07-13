AEK: Το «αντίο» των «κιτρινόμαυρων» στον Μανού
Η ΠΑΕ ΑΕΚ είπε το δικό της «αντίο» στον Μανού, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 43 ετών.
Στο πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο της Πορτογαλίας, μετά τον θάνατο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή σε τροχαίο.
Ο Μανού είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα, φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ τη σεζόν 2007/08, ερχόμενος ως δανεικός από την Μπενφίκα. Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, με μήνυμά της στα social media, είπε το δικό της «αντίο».
Αναλυτικά η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ, αναφέρει:
«Η Οικογένεια της ΑΕΚ τιμά και αποχαιρετά τον Emanuel Jesus Bonfim Evaristo (Manu), έναν νέο άνθρωπο που έφυγε αδόκητα.
Ο Μανού φόρεσε για ένα διάστημα την φανέλα της ομάδας μας πριν από 19 χρόνια. Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους...».