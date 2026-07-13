Άρης: Στο προσκήνιο ο Λοντίγκιν – Προτεραιότητα στόπερ κι αριστερός μπακ πριν από την Ιταλία

Ο Άρης μπαίνει στην τελευταία εβδομάδα προπονήσεων πριν από την αναχώρηση της αποστολής για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία, με το ενδιαφέρον των ανθρώπων της ομάδας να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της αμυντικής γραμμής και της θέσης του τερματοφύλακα.

Στόχος των «κίτρινων» είναι να ολοκληρώσουν την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ πριν από την αναχώρηση για τη γειτονική χώρα, ώστε ο Μιχάλης Γρηγορίου να έχει στη διάθεσή του περισσότερες λύσεις στα δυνατά φιλικά της προετοιμασίας. Παράλληλα, ο Άρης αναζητά έναν έμπειρο τερματοφύλακα, ο οποίος θα ενισχύσει τις επιλογές κάτω από τα δοκάρια μετά την αποχώρηση του Γιώργου Αθανασιάδη.

Μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται είναι εκείνη του Γιούρι Λοντίγκιν. Ο 36χρονος τερματοφύλακας δεν είχε χρόνο συμμετοχής στον Παναθηναϊκό, ωστόσο διαθέτει σημαντική εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 31 συμμετοχές με τον Λεβαδειακό, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει και τις φανέλες του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και του ΠΑΣ Γιάννινα. Η γνώση του από τις απαιτήσεις της Super League τον καθιστά μία αξιόπιστη επιλογή για την εστία.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας, χωρίς ωστόσο ο Άρης να έχει σταματήσει τις επαφές που πραγματοποιεί και με υποψήφιους τερματοφύλακες από το εξωτερικό.