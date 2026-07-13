ΑΕΚ: Η «ακτινογραφία» των Ζούμπκοφ και Κάιρινεν – Τι έδειξαν στο ανεπίσημο ντεμπούτο τους

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με νίκη, 2-1 την ολλανδική Ντε Γκράαφσαπ, τα φιλικά της στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, με τους Ζούμπκοφ και Κάιρινεν να πραγματοποιούν το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τα «κιτρινόμαυρα», αγωνιζόμενοι ως βασικοί για ένα ημίχρονο.

Ο διεθνής Ουκρανός μεσοεπιθετικός τοποθετήθηκε στο δεξί άκρο της επίθεσης, ενώ ο Φινλανδός χαφ αγωνίστηκε στον άξονα, όπου συνέθεσε δίδυμο με τον Πέτρο Μάνταλο στην ίδια ευθείας, έχοντας ρόλο οργανωτή. Αμφότεροι άφησαν θετικές εντυπώσεις, με τον Ζούμπκοφ να συνδυάζει την πρώτη του εμφάνιση με γκολ, καθώς ήταν αυτός που πέτυχε το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ.

Η φάση του γκολ ανέδειξε ένα από τα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού του. Ο Ζούμπκοφ πίεσε σωστά τον αντίπαλο, με τη συμμετοχή και του Κάιρινεν στη φάση, έχοντας καλή τακτική τοποθέτηση πίσω από τη γραμμή του κέντρου. Στη συνέχεια κάλυψε όλο το γήπεδο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και ολοκλήρωσε τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Μολονότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να βγάλει κάποιος ασφαλή συμπεράσματα και το συγκεκριμένο φιλικό είχε κυρίως χαρακτήρα προετοιμασίας και αγωνιστικού ρυθμού, ο πρώην εξτρέμ της Τράμπζονσπορ πρόλαβε να δείξει ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του, το επιθετικό transition.

Από την άλλη πλευρά, ο Κάαν Κάιρινεν, που αποκτήθηκε κι αυτός για να αποτελέσει μέλος του βασικού rotation, ανέλαβε οργανωτικό ρόλο στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Πήρε πρωτοβουλίες, κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα κι έδειξε από τα πρώτα του λεπτά την ποιότητα στις μεταβιβάσεις του, αφήνοντας συνολικά θετική εικόνα στο ανεπίσημο ντεμπούτο του.

Αξίζει, φυσικά, να υπογραμμίσουμε ότι η «Ένωση» βρίσκεται ακόμα στην αρχή της προετοιμασίας κι οι δύο ποδοσφαιριστές χρειάζονται χρόνο και δουλειά ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη χημεία με τους νέους τους συμπαίκτες και να προσαρμοστούν ακόμα περισσότερο στις απαιτήσεις του αγωνιστικού πλάνου του προπονητή.

Από εκεί και πέρα, ενδιαφέρον παρουσίασε και η εικόνα των νεαρών ποδοσφαιριστών. Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ ήταν σταθερός και ώριμος ως δεξιός στόπερ, ενώ στο πρώτο ημίχρονο βρέθηκε κοντά στο γκολ με κεφαλιά. Θετικά δείγματα άφησαν κι οι Σαχαμπό και Καλοσκάμης, οι οποίοι αγωνίστηκαν ως επιθετικό δίδυμο, λόγω των συνθηκών.

Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων μεσοεπιθετικός είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του δεύτερου μέρους, σημαδεύοντας το οριζόντιο δοκάρι, ενώ με εξαιρετική κάθετη πάσα δημιούργησε και σημαντική ευκαιρία για τον Ελίασον. Από την πλευρά του, ο Σαχαμπό επιβεβαίωσε την ποιότητά του με την μπάλα στα πόδια, πραγματοποιώντας κατά κύριο λόγο σωστές επιλογές.

Επίσης, χρόνο συμμετοχής πήραν οι νεαροί της Κ19, με τον Χριστακόπουλο να αγωνίζεται ως δεξί μπακ, τον Ψυρρόπουλο στη θέση του αμυντικού χαφ και τον Μπαλαμώτη κάτω από τα δοκάρια.