ΑΕΚ: Νέο συμβόλαιο στον captain Φλιώνη, δυσκολεύει η υπόθεση Ντάουτιν

Η ΑΕΚ προχωρά στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, με τη διοίκηση της ΚΑΕ να δίνει προτεραιότητα στην παραμονή του Δημήτρη Φλιώνη, την ίδια στιγμή που η υπόθεση του Τζεφ Ντάουτιν παρουσιάζει αυξημένο βαθμό δυσκολίας.

Το τελευταίο διάστημα το όνομα του 29χρονου διεθνούς γκαρντ συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό, ωστόσο η ΑΕΚ κινείται άμεσα, καθώς σκοπεύει να καλέσει τον Φλιώνη σε συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας τους πέρα από το 2028, προσφέροντάς του παράλληλα βελτιωμένες οικονομικές απολαβές.

Με αυτή την κίνηση, οι «κιτρινόμαυροι» επιθυμούν αφενός να επιβραβεύσουν τον αρχηγό τους για την προσφορά του τα προηγούμενα χρόνια και αφετέρου να ενισχύσουν τη θέση τους απέναντι στο ενδιαφέρον άλλων ομάδων.

Αντίθετα, η περίπτωση του Τζεφ Ντάουτιν για τη θέση του κόμπο γκαρντ δεν παρουσιάζει την ίδια πρόοδο. Ο Αμερικανός δεν έχει ακόμα δώσει τη θετική του απάντηση κι όσο περνά ο χρόνος η υπόθεση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για την ΑΕΚ.

Για τον λόγο αυτό, οι άνθρωποι της ομάδας εξετάζουν ήδη κι άλλες επιλογές για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής, καθώς η υπομονή τους στην υπόθεση του 29χρονου πρώην γκαρντ της Μακάμπι εξαντλείται.

Την ίδια στιγμή, στάση αναμονής διατηρείται και στο μέτωπο της απόκτησης πάουερ φόργουορντ. Παρότι υπάρχει προφορική συμφωνία με παίκτη, η μεταγραφή δεν μπορεί ακόμη να ολοκληρωθεί, καθώς δεν έχει αποδεσμευτεί από την ομάδα με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο.