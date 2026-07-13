Το mindset που κάνει τον Ντέιβιντ Μπέκαμ να δείχνει μοντέλο στα 50 του

Extra tip: Η άσκηση που μισούσε πάντα, αλλά στα 49 του δεν λείπει ποτέ από την προπόνησή του.

Χρήστος Κάβουρας

Το mindset που κάνει τον Ντέιβιντ Μπέκαμ να δείχνει μοντέλο στα 50 του
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Τον είδαμε πρόσφατα με κοστούμι και ωραίο μαλλί (αυτό έλειπε) να πανηγυρίζει σαν τρελός τα γκολ της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας στα γήπεδα των ΗΠΑ. Στα 49 του χρόνια, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο άλλοτε αρχηγός των «λιονταριών» είναι αυτό που λέμε…μοντελάκι. Αν είναι να δείχνουμε έτσι στα 50 μας, πραγματικά ας μας πει το μυστικό του. Η αλήθεια είναι, βέβαι, ότι ο Becks διατηρεί ένα από τα πιο καλογυμνασμένα σώματα, πολύ καλύτερο από πολλούς άλλους νεότερους αθλητές, όχι απαραίτητα επειδή θέλει να είναι μοντελάκι, αλλά γιατί η προπόνηση εξακολουθεί να του προσφέρει το ίδιο συναίσθημα που του χάριζε και όταν αγωνιζόταν στα κορυφαία γήπεδα του κόσμου.

Η γυμναστική δεν είναι θέμα εμφάνισης

Για τον Μπέκαμ, η σχέση με τη γυμναστική έχει αλλάξει, αλλά η σημασία της παραμένει ίδια.

«Γυμνάζομαι γιατί με κάνει να νιώθω καλά. Ελπίζω να με κάνει και να δείχνω καλά, αλλά πάνω απ' όλα το απολαμβάνω», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

Μετά από τόσα χρόνια ως ποδοσφαιριστής στο κορυφαίο επίπεδο, δεν έχει πλέον καμία ανάγκη για καθημερινές διπλές προπονήσεις ή ατελείωτα χιλιόμετρα στο γήπεδο. Η φιλοσοφία του πλέον βασίζεται στη δύναμη, στη σωστή φυσική κατάσταση και, κυρίως, στη φροντίδα του σώματός του, ώστε να παραμένει λειτουργικό με το πέρασμα των χρόνων.

Άλλωστε, όπως λέει και ο ίδιος, η προπόνηση είναι αυτό που του δίνει ενέργεια για ολόκληρη την ημέρα.

Η άσκηση που μισούσε έγινε η αγαπημένη του

Ως ποδοσφαιριστής, το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησής του ήταν φυσικά αφιερωμένο στα πόδια, σήμερα, όμως, οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει.

Ο Μπέκαμ δουλεύει πολύ περισσότερο το πάνω μέρος του σώματός του, καθώς η ενδυνάμωση της πλάτης και του κορμού τον βοηθά να αντιμετωπίζει μικροενοχλήσεις που του άφησαν τα χρόνια του πρωταθλητισμού. Είναι η φυσική εξέλιξη για κάποιον που έχει καταπονήσει το σώμα του επί δύο δεκαετίες σε κορυφαίο επίπεδο.

Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα αποκάλυψη αφορά μια άσκηση που οι περισσότεροι αποφεύγουν. Τα pull-ups.

Ο Μπέκαμ παραδέχεται πως για χρόνια τα μισούσε, στο σήμερα όμως, όχι μόνο τα κάνει κάθε εβδομάδα, αλλά τα θεωρεί μία από τις αγαπημένες του ασκήσεις.

Ο λόγος είναι απλός: «Τα μισούσα. Τώρα τα λατρεύω, γιατί έχω γίνει καλύτερος σε αυτά.»

Και αυτή η φράση κρύβει μια μικρή αλήθεια που ισχύει σχεδόν για κάθε μορφή άσκησης. Πολύ συχνά δεν αντιπαθούμε μια άσκηση επειδή είναι κακή, αλλά γιατί δεν είμαστε αρκετά ικανοί να την πραγματοποιήσουμε.

Το καλύτερο fitness tip του Μπέκαμ

Ο πρώην σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Ρεάλ Μαδρίτης γυμνάζεται συχνά μαζί με τη σύζυγό του, Βικτόρια Μπέκαμ, αλλά και με στενούς φίλους, κάτι που κάνει την προπόνηση ακόμη πιο ευχάριστη.

David Beckham,Victoria Beckham

David Beckham, Victoria Beckham και ο γιος τους, στον αγώνα Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι (AP Photo/Lynne Sladky)

AP

Όσο για τη σημαντικότερη συμβουλή που δίνει; Είναι τόσο απλή που σχεδόν ακούγεται αυτονόητη.

«Συνέπεια» : Γιατί, όπως συμβαίνει σχεδόν με όλα στη ζωή, η συνέπεια είναι πολύ πιο σημαντική από την τελειότητα.

Και ίσως αυτό να είναι τελικά το μεγαλύτερο μυστικό του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Όχι κάποιο εξαντλητικό πρόγραμμα προπόνησης ή μια μαγική άσκηση, αλλά το γεγονός ότι, στα 49 του, συνεχίζει να πηγαίνει στο γυμναστήριο με την ίδια διάθεση που είχε όταν φορούσε ακόμα ποδοσφαιρικά παπούτσια.

Οι κοιλιακοί είναι το αποτέλεσμα, η συνέπεια όμως είναι αυτή που κάνει όλη τη διαφορά.

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