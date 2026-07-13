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Μουντιάλ 2026: Νέα εποχή στην Ουρουγουάη, αναλαμβάνει την εθνική ο Ντιέγκο Φορλάν!

Η Ουρουγουάη ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα εποχή, μετά την αποτυχημένη πορεία της στο Μουντιάλ 2026, καθώς ο θρύλος της χώρας, Ντιέγκο Φορλάν αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.

Μουντιάλ 2026: Νέα εποχή στην Ουρουγουάη, αναλαμβάνει την εθνική ο Ντιέγκο Φορλάν!
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Ο θρύλος της «σελέστε» θα διαδεχθεί τον Μαρσέλο Μπιέλσα μετά την απογοητευτική παρουσία της «Σελέστε» στο Μουντιάλ 2026.

Η Ουρουγουάη ολοκλήρωσε την πορεία της στη διοργάνωση από τη φάση των ομίλων για δεύτερη διαδοχική φορά, συγκεντρώνοντας μόλις δύο βαθμούς. Γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Ισπανία, ενώ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με το Πράσινο Ακρωτήρι και τη Σαουδική Αραβία, με την αφρικανική ομάδα να εξασφαλίζει τελικά τη δεύτερη θέση του ομίλου και την πρόκριση.

Το κλίμα στο εσωτερικό της εθνικής ομάδας ήταν ιδιαίτερα βαρύ, καθώς δημοσιεύματα έκαναν λόγο για έντονες τριβές ανάμεσα στον Μπιέλσα και βασικούς ποδοσφαιριστές. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ομοσπονδία αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Ο 47χρονος Ντιέγκο Φορλάν είναι ο άνθρωπος που αναμένεται να αναλάβει τα ηνία της «Σελέστε». Ο θρύλος του ουρουγουανικού ποδοσφαίρου έχει εργαστεί στο παρελθόν στους πάγκους των Πενιαρόλ και Ατένας, ενώ παράλληλα διατηρεί τη θέση του στην εθνική ομάδα U20.

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