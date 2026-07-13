Παυλίδης: «Δεν θέλω να σκέφτομαι πολύ το μέλλον - Σημαντικό ότι δούλεψα με τον Μουρίνιο»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων, όμως παραμένει αφοσιωμένος στις υποχρεώσεις του με την Μπενφίκα, όπου πραγματοποίησε μία εξαιρετική πρώτη σεζόν.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Marca», ο διεθνής Έλληνας επιθετικός μίλησε για την έως τώρα πορεία του στην Πορτογαλία, τους στόχους που έχει θέσει για τα επόμενα χρόνια, αλλά και τις εμπειρίες που αποκόμισε από την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Ο διεθνής φορ μίλησε επίσης για τη συνεργασία του με τον Ζοζέ Μουρίνιο, αποκαλύπτοντας στοιχεία από τη μεταξύ τους σχέση και εκφράζοντας τον σεβασμό του προς τον έμπειρο Πορτογάλο τεχνικό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παυλίδης

Για την άφιξή του στην Μπενφίκα και τη διαδικασία προσαρμογής του:

«Τα τελευταία δύο χρόνια στην Μπενφίκα ήταν τα καλύτερα βήματα που θα μπορούσα να έχω κάνει στην καριέρα μου. Εξελίχθηκα πολύ, έπαιξα στο Champions League —κάτι που ονειρευόμουν από παιδί. Όταν αρχίζεις να κερδίζεις σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο της Ευρώπης, είσαι πάντα χαρούμενος».

Σχετικά με την αποτίμηση της παρουσίας του αυτές τις δύο σεζόν στην Πορτογαλία ανέφερε:

«Η αρχή ήταν λίγο δύσκολη, επειδή δεν έπαιζα όπως ήθελα. Δεν έπαιζα άσχημα, αλλά δεν σκόραρα τα γκολ που ήθελα. Όταν όμως αρχίζεις να νιώθεις καλά και οι συμπαίκτες σου σε καταλαβαίνουν, όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Είμαι σε έναν σπουδαίο σύλλογο».

Ερωτηθείς για το αν νιώθει ότι αναγνωρίζεται η αξία του, δεδομένου ότι ελάχιστοι επιθετικοί έχουν 60 γκολ και 18 ασίστ σε μόλις δύο σεζόν, απάντησε:

«Το ότι παίζω για την Μπενφίκα σημαίνει ότι κάνω τα πράγματα σωστά, αλλά φυσικά θέλω να συνεχίσω. Θέλω να συνεχίσω να νικάω και να εξελίσσομαι, όπως έκανα τα τελευταία πέντε χρόνια. Θέλω να είμαι μέρος του ποδοσφαίρου κορυφαίου επιπέδου».

Για το γκολ της ανατροπής κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League:

«Είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει ποτέ. Η ατμόσφαιρα στο στάδιο, οι πανηγυρισμοί μετά το γκολ στο τελευταίο λεπτό... ήταν κάτι ξεχωριστό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το ματς».

Για το πώς βίωσε όλα όσα συνέβησαν σε σχέση με τον Βίνι και τον Πρεστιάνι σε εκείνη την αναμέτρηση σχολίασε:

«Μέχρι και σήμερα, δεν ξέρω πραγματικά τι συνέβη. Για εμάς ήταν υπέροχο που παίξαμε κόντρα σε τόσο καλούς ποδοσφαιριστές και τους κερδίσαμε· ήταν απίστευτο. Μόνο οι δυο τους ξέρουν τι ακριβώς συνέβη».

Όταν του επισημάνθηκε ότι ο Μουρίνιο θα είναι ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και ρωτήθηκε τι αναμνήσεις έχει από τη συνεργασία τους την περασμένη σεζόν, τόνισε:

«Έχω μερικές πραγματικά διασκεδαστικές στιγμές μαζί του σε αγώνες, στην πισίνα, στα προπονητικά καμπ... Ήταν ξεχωριστά. Όποιος έχει δουλέψει μαζί του το γνωρίζει αυτό. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό να δουλέψω μαζί του, με κάποιον του δικού του βεληνεκούς. Του εύχομαι τα καλύτερα. Ελπίζω να πάει και πάλι εξαιρετικά, ακριβώς όπως του αρέσει».

Για τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του με τον Special One είπε:

«Δεν ξέρω αν είναι και το καλύτερο να το πω (χαμογελάει). Είναι άνθρωπος που δημιουργεί πολύ καλή ατμόσφαιρα και έχει εξαιρετική σχέση με όλους τους παίκτες. Δεν έχει σημασία αν παίζεις ή όχι. Ο κόσμος μπορεί να μην το πιστεύει, αλλά με αυτή την έννοια είναι ένας πολύ προσγειωμένος άνθρωπος. Σου μιλάει πάντα πολύ όμορφα και σου φέρεται με πολύ σεβασμό. Μάλιστα, μιλήσαμε μαζί του τις τελευταίες εβδομάδες».

Βλέποντας το μέλλον, για το τι θεωρεί ότι χρειάζεται τώρα η καριέρα του:

«Δεν θέλω να σκέφτομαι πολύ το μέλλον· θέλω να ζήσω το παρόν. Είμαι χαρούμενος. Προσπαθώ να εξελιχθώ ως άνθρωπος και, φυσικά, να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία, αν έρθει ποτέ, να παίξω στα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαι στην Μπενφίκα, ξέρω πού παίζω και ξέρω πόσο μεγάλος είναι αυτός ο σύλλογος. Είμαι πολύ ευτυχισμένος εδώ».

Για το αν υπάρχει κάποια πόλη στην Ευρώπη όπου θα ήθελε να ζήσει, παρά το γεγονός ότι δηλώνει πολύ χαρούμενος στην Μπενφίκα:

«Δεν θέλω να πω τίποτα γι' αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολο. Έχω ζήσει στο Άμστερνταμ και τώρα είμαι στη Λισαβόνα. Θα ήθελα να ζήσω σε μια άλλη σπουδαία πόλη όπως η Λισαβόνα, αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις. Ίσως ναι, ίσως όχι. Θα δούμε τι θα συμβεί. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος στη Λισαβόνα».