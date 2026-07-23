Βλάχος: «Ήταν δύσκολα στο τέλος, αλλά αξίζαμε την νίκη»

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας, Θοδωρής Βλάχος, μίλησε για την νίκης της ομάδας με 14-13 επί του Μαυροβουνίου και την πρόκριση στα ημιτελικά του World Cup.

Βλάχος: «Ήταν δύσκολα στο τέλος, αλλά αξίζαμε την νίκη»
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Η Εθνική ομάδα πόλο επικράτησε με 14-13 του Μαυροβουνίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά World Cup, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Ιταλία.

Μετά τη λήξη του αγώνα ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος, μίλησε για τον αγώνα, αλλά και για τον πολύ μεγάλο ημιτελικό που έρχεται κόντρα στην Ιταλία.

«Πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι δύσκολο, αξίζαμε τη νίκη. Στο τέλος δυσκόλεψαν τα πράγματα αλλά ήταν δίκαιο που κερδίσαμε. Ένας ημιτελικός είναι πάντα ένας ημιτελικός. Με την Ιταλία γνωριζόμαστε πολύ καλά και παίζουμε αντίπαλοι τουλάχιστον μία με δύο φορές κάθε χρόνο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι κα να βγάλουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

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