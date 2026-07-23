Οι ευρωπαϊκοί αγώνες ΠΑΟΚ και ΠΑΟ με προσφορές και ενισχυμένες αποδόσεις* στο Pamestoixima.gr

Στις 20:00, στην «Λούμπλιν Αρένα» της Πολωνίας, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Ντιναμό Κιέβου για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 21:00, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξι στην Ουγγαρία, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference league.

Το Pamestoixima.gr προσφέρει τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων με ενισχυμένες αποδόσεις και πολλά ειδικά στοιχήματα. Δείτε ορισμένες από τις επιλογές:

Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ

Να μην σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ, 4.10* από 3.30

Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ, 3.75*από 3.10

Over 3.5 γκολ, να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8.5 κόρνερ, 6.90* από 5.75

Πάξι - Παναθηναϊκός

Over 1.5 Παναθηναϊκός γκολ & Over 5.5 Παναθηναϊκός κόρνερ,3.70* από 3.00

Παναθηναϊκός να κερδίσει, Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ, 4.15 από 3.40

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες, Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ

Conference & Europa League: Οι ελληνικές ομάδες σε ανταμείβουν στο Pamestoixima.gr

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