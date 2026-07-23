GBL: Πάει για τη σεζόν 2027/28 η αύξηση στους επτά ξένους – Η ΕΟΚ «θυμήθηκε» τους Έλληνες παίκτες

Η αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών στη Greek Basketball League φαίνεται πως μετατίθεται για τη σεζόν 2027/28.

Παρότι η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στη συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, η κοινή αντίληψη που διαμορφώθηκε είναι ότι δεν υπάρχει πλέον ο απαιτούμενος χρόνος για να αλλάξει ο αγωνιστικός σχεδιασμός των ομάδων λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη του νέου πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχει ουσιαστικά συμφωνία των ομάδων ώστε το νέο μοντέλο με επτά ξένους να εφαρμοστεί από την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2027/28). Ακόμη κι η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, που είχαν εκφράσει επιφυλάξεις, δεν πίεσαν να προχωρήσει άμεσα η αλλαγή, αναγνωρίζοντας ότι αρκετές ΚΑΕ έχουν ήδη ολοκληρώσει τον προγραμματισμό τους.

Από την πλευρά της, η ΕΟΚ τάχθηκε κατά της αύξησης των ξένων παικτών και πρότεινε την υποχρεωτική παρουσία δύο Ελλήνων στην αρχική πεντάδα κάθε ομάδας. Την Ομοσπονδία εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής της, Ντίνος Σβερκούνος, ο οποίος υποστήριξε ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η ενίσχυση και η εξέλιξη των Ελλήνων αθλητών.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας: «Η Εθνική U20 τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει δύο τρίτες θέσεις και δύο πέμπτες. Υπάρχει μια "δεξαμενή" 50-60 παικτών που περιμένουν την ευκαιρία να παίξουν και να εξελιχθούν στο επαγγελματικό επίπεδο. Η ΕΟΚ ήδη κάνει τις απαραίτητες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση στην Elite League. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η GBL, δίνοντας στους Έλληνες παίκτες την ευκαιρία να εξελιχθούν προς όφελος και της Εθνικής ομάδας. Για αυτόν τον λόγο, αλλά και όχι μόνο, είμαστε αντίθετοι στην αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών. Αντίθετα, μια πολύ καλή πρόταση θα ήταν η υποχρεωτική συμμετοχή δύο Ελλήνων παικτών στην πεντάδα. Αυτό θα δείξει ότι οι επαγγελματικές ομάδες ενδιαφέρονται για τον Έλληνα παίκτη και την Εθνική ομάδα».

Ο Σβερκούνος συμπλήρωσε πως: «Σε κάθε περίπτωση, μόνο η συζήτηση της αλλαγής του αριθμού των ξένων, χωρίς αυτή να εντάσσεται σε έναν συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό από πλευράς ΕΣΑΚΕ, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτή».

Το θέμα αναμένεται να τεθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ στις 10 Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται να επιβεβαιωθεί και επίσημα ότι η αύξηση στους επτά ξένους θα τεθεί σε εφαρμογή από τη σεζόν 2027/28.