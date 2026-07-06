ΒETMAT και Ανδρέας Ματθαιακάκης πάνε για… κούπα με 12/14 στο Μουντιάλ 2026: Η πρόταση της Δευτέρας

Με 12 επιτυχίες στις τελευταίες 14 προβλέψεις, πάνε σαν «τρένο» για τη (δική τους) κορυφή στην κορυφαία ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Η πρόταση της Δευτέρας (06/07) έρχεται από τον αγώνα, ΗΠΑ – Βέλγιο. Οι διοργανωτές έχουν παίξει μέχρι τώρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο κι είναι το ξεκάθαρο φαβορί κόντρα στους «κόκκινους διαβόλους», οι οποίοι πήραν την πρόκριση κόντρα στη Σενεγάλη σε ένα ματς που ήταν μαγική εικόνα.

Οι Αμερικανοί έχουν την ποιότητα, τον κόσμο και μετά την παρέμβαση Τραμπ και τον Μπάλογκαν, ενώ αν χρειαστεί θα πάρουν και τα σφυρίγματα τους.

Καλά κέρδη!

Η πρόταση της Δευτέρας (06/07)