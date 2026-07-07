Κύπελλο Ελλάδας: Όλες οι αλλαγές της νέας σεζόν (pic)

Η διοργανώτρια αρχή εξέδωσε ανακοίνωση με όλες τις αναλυτικές αλλαγές.

Κύπελλο Ελλάδας: Όλες οι αλλαγές της νέας σεζόν (pic)
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Το Κύπελλο Ελλάδας μπαίνει σε νέα... εποχή και η διοργανώτρια αρχή εξέδωσε φωτογραφίες με όλες τις αλλαγές που θα ισχύσουν.

Συγκεκριμένα οι ομάδες από 20 γίνονται 16, ενώ τα γκρουπ δυναμικότητας θα παραμείνουν ως έχουν. Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει και από το δικό της γκρουπ αντίπαλο.

Οι πρώτες τέσσερις ομάδες θα προκριθούν απευθείας στα προημιτελικά, οι σύλλογοι που θα τερματίσουν στις θέσεις 5-12 θα αγωνιστούν στα playoffs, ενώ εκείνες που θα καταλάβουν τις θέσεις 13-16 θα αποκλειστούν.

Παράλληλα από τη νέα χρονιά η ενδεκάδα κάθε ομάδας θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο ποδοσφαιριστές με δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ελλάδας που θα έχουν γεννηθεί από το 2004 κι έπειτα.

Τέλος αν κάποιος παίκτης συμπληρώσει κίτρινες κάρτες στον δεύτερο ημιτελικό του θεσμού θα έχει κανονικά δίκαιωμα συμμετοχής στον τελικό της διοργάνωσης.

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