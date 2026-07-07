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Ουόκαπ: «Τιμή μου το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού»

Ο Τεξανός παίκτης του Ολυμπιακού αναδείχθηκε καλύτερος αμυντικός στη Stoiximan GBL για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Ουόκαπ: «Τιμή μου το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού»
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Κορυφαίος αμυντικός της σεζόν του πρωταθλήματος, για τρίτη φορά στην καριέρα του, αναδείχθηκε ο Τόμας Ουόκαπ.

Ο 33χρονος γκαρντ του Ολυμπιακού είχε ψηφιστεί Καλύτερος Αμυντικός τις αγωνιστικές περιόδους 2021-22 και 2022-23. Τις προηγούμενες δύο σεζόν Καλύτερος Αμυντικός της Stoiximan GBL ήταν ο Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού AKTOR, τον οποίο… διαδέχεται ο προκάτοχος του.

Στην ψηφοφορία των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. συγκέντρωσε το 36,59% των προτιμήσεων (15 ψήφοι) με δεύτερους τους Πάτρικ Μπέβερλι του ΠΑΟΚ, Γκραντ του Παναθηναϊκού AKTOR που πήραν από 9,76% (4).

Στην ψηφοφορία του φίλαθλου κοινού ο 33χρονος γκαρντ των «ερυθρόλευκων» ψηφίστηκε από το 22,42% (454 ψήφοι) και δεύτερος ήταν ο Κώστας Αντετοκούνμπο του Άρη Betsson με 8,19%.

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