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ΠΑΟΚ: Το πρόγραμμα προετοιμασίας

Το πρόγραμμα προετοιμασίας της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου έκανε γνωστό η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ: Το πρόγραμμα προετοιμασίας
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Μέσω ανακοίνωσης, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής της προετοιμασίας, κάνοντας γνωστούς παράλληλα τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει σε φιλικές αναμετρήσεις.

Επιπλέον, ο «Δικέφαλος» του Βορρά θα συμμετάσχει στο Διεθνές τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», που διοργανώνει ο Παναθηναϊκός AKTOR στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Πριν από τις 15/8 θα ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίες που αφορούν την προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Ο Coach Andrea Trinchieri θα ξεκινήσει από πολύ νωρίς να βάζει τις βάσεις για την δημιουργία της ομάδας της νέας εποχής και ήδη είναι έτοιμο το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει η ομάδα σε αυτό το πολύ απαιτητικό χρονικό διάστημα.

Η πρώτη προπόνηση της ομάδας έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 12 Αυγούστου, ενώ στις ημέρες που θα προηγηθούν (9-11/8), οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Στις 22/8 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την ΤFT Skopje, ενώ στο διάστημα 24-31/8 ο ΠΑΟΚ θα μεταβεί στο Μέτσοβο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στο Μέτσοβο θα πραγματοποιηθούν και δύο φιλικά παιχνίδια, με το Περιστέρι Betsson (29/8) και τον νεοφώτιστο στην GBL, VIKOS ΦALCONS Ιωαννίνων (31/8).

Στο διήμερο 5-6/9 ο ΠΑΟΚ θα συμμετάσχει σε διεθνές τουρνουά που θα γίνει στο Udine της Ιταλίας. Στο τουρνουά συμμετέχουν επίσης οι: Reggio Emilia, Napoli και Udine.Θα ακολουθήσει στις 12/9 φιλικό παιχνίδι στο Μιλάνο απέναντι στην Armani Milano, ενώ 18-20/9 ο ΠΑΟΚ θα συμμετάσχει στο Διεθνές τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», που διοργανώνει ο Παναθηναϊκός AKTOR στο ΟΑΚΑ.

Λεπτομέρειες για το πλήρες πρόγραμμα των φιλικών αγώνων του ΠΑΟΚ θα ανακοινωθούν προσεχώς. Οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ θα ξεκινήσουν τέλη Σεπτεμβρίου, αρχικά με το Super Cup το οποίο θα πραγματοποιηθεί 26-27/9 (εκκρεμεί ακόμη η πόλη που θα φιλοξενήσει τους αγώνες), ενώ θα ακολουθήσει η 1η αγωνιστική του BKT EuroCup στις 29-30/9 και αμέσως μετά η πρεμιέρα της Stoiximan GBL (3-4/10).

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