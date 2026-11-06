Euroleague Bring it On με όλη τη δράση της 10ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στη «SUNEL Arena» έχει τζάμπολ στο Onsports. 

Euroleague Bring it On με όλη τη δράση της 10ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα
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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα απόψε στη SUNEL Arena, για τη 10η αγωνιστική της Euroleague και αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης (23:30) στο Onsports έχει… τζάμπολ.

Το Euroleague Bring it On επιστρέφει με τη Χριστίνα Βραχάλη και τους Δημήτρη Χατζηγεωργίου και Μιχάλη Κακιούζη.

Ο Ηλίας Λαλιώτης μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ από το μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη, με τον Γιάννη Κουβόπουλο στον σχολιασμό.

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