Euroleague Bring it On με όλη τη δράση της 10ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα απόψε στη SUNEL Arena, για τη 10η αγωνιστική της Euroleague και αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης (23:30) στο Onsports έχει… τζάμπολ.

Το Euroleague Bring it On επιστρέφει με τη Χριστίνα Βραχάλη και τους Δημήτρη Χατζηγεωργίου και Μιχάλη Κακιούζη.

Ο Ηλίας Λαλιώτης μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ από το μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη, με τον Γιάννη Κουβόπουλο στον σχολιασμό.