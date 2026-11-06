Super League: Ο Σαντίνο Αντίνο το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής

Το πρώτο γκολ του αριστερού εξτρέμ του Παναθηναϊκού στο ελληνικό πρωτάθλημα, πήρε ήδη βραβείο. Το τέρμα του Σαντίνο Αντίνο στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ψηφίστηκε ως το καλύτερο της 9ης αγωνιστικής στη Super League, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των φιλάθλων:

1/ Σ. Αντίνο 48,11%

2/ Ζ. Μαρτίνς 27,53%

3/ Χ. Περέα 13,62%

4/ Γ. Νίκας 9,76%

5/ Ζ. Εμπουλά 0,98%