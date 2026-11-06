Ολυμπιακός: Τι ισχύει και τι όχι με την περίπτωση του Κόουλ Άντονι

Δεδομένα στην αγορά βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς ο τραυματισμός-σοκ του Ζαν Μοντέρο έχει... αναγκάσει τους «ερυθρόλευκους» να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε προσθήκη στα γκαρντ.

Τα ονόματα έχουν πέσει σωρηδόν τα τελευταία 24ωρα, ωστόσο αυτό που προκύπτει και ανέφερε και ο ίδιος ο κόουτς Μπαρτζώκας στην Media Day εν όψει του παιχνιδιού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα είναι πως ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει παίκτη απλά για να πάρει, τονίζοντας πως αθλητής με τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα του Δομινικανού δεν υπάρχει στο «κάδρο» Νοέμβριο μήνα.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι Πειραιώτες δεν εξετάζουν τις διαθέσιμες επιλογές.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα που έρχονται από το εξωτερικό, μια περίπτωση που έχει εξεταστεί είναι αυτή του Κόουλ Άντονι. Ο 26χρονος Αμερικανός γκαρντ, με έξι χρόνια παρουσίας στο NBA, δεν βρήκε αυτό που έψαχνε στην off-season και αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Αυστραλία, φορώντας τη φανέλα της Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ στο NBL.

Μάλιστα, οι εμφανίσεις του εκεί είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακές, καθώς μέχρι στιγμής μετράει 23,6 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ κατά μέσο όρο ανά αγώνα σε 11 παιχνίδια.

Σε ό,τι αφορά το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ο Ματέο Αντρεάνι ανέφερε στο «X» πως έχει πραγματοποιηθεί μια πρώτη επαφή με την πλευρά του παίκτη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι διαθέσιμος.

Η αλήθεια ωστόσο είναι πως επιθυμία του ίδιου του παίκτη είναι να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο σύντομα στον «μαγικό κόσμο» του NBA, κάτι που αποτελεί μία σημαντική παράμετρο στην υπόθεση.

Επιπλέον, απ' όσα προκύπτουν από την Αυστραλία, το συμβόλαιο του Άντονι δεν περιλαμβάνει buy-out για ομάδα της EuroLeague. Αυτό σημαίνει πως, σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός θελήσει να προχωρήσει την υπόθεση, θα πρέπει θεωρητικά να διαπραγματευτεί πρώτα με τη Μέλμπουρν, η οποία μπορεί να κοστολογήσει όσο επιθυμεί τον παίκτη, προκειμένου να τον αποδεσμεύσει.

Επομένως, προς το παρόν υπάρχουν περισσότερα ερωτήματα παρά δεδομένα γύρω από τον απόφοιτο του Νορθ Καρολάινα. Η αίσθηση είναι πως αργά ή γρήγορα θα παρθεί η τελική απόφαση, ενώ δεν αποκλείεται οι Πειραιώτες να «σπάσουν» συμβόλαιο παίκτη από άλλη ομάδα της EuroLeague, αν βρεθούν σε αδιέξοδο.