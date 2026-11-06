«Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη εξασφαλίσει μόνιμη θέση στην EuroLeague»

Νέα δεδομένα σχετικά με τις ομάδες που θα αποκτήσουν μόνιμη θέση στη EuroLeague φέρνει δημοσίευμα του σερβικού «SportKlub», το οποίο παρουσιάζει ως ειλημμένη απόφαση την ένταξη του ΠΑΟΚ στο κλειστό κλαμπ των franchises από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται ήδη στη λίστα των ομάδων που προορίζονται να εξασφαλίσουν μόνιμη παρουσία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, μαζί με την Ντουμπάι, την Παρί και τη Βαλένθια.

Οι Σέρβοι υποστηρίζουν πως η απόφαση για την παρουσία του στη διοργάνωση ως franchise έχει ήδη ληφθεί.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Έχει ήδη αποφασιστεί ότι οι νέες ομάδες που θα γίνουν franchises στη EuroLeague να είναι η Ντουμπάι, η Παρί, η Βαλένθια και ο ΠΑΟΚ. Αυτές οι ομάδες είναι έτοιμες να δαπανήσουν πολλά χρήματα το προσεχές διάστημα, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μόνιμη συμμετοχή τους στη διοργάνωση, με το όνομα της Παρτιζάν να αναφέρεται όλο και λιγότερο στις σχετικές συζητήσεις.

Το ποσό που χρειάζεται να καταβάλει η Παρτιζάν ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα χρειαστεί να δώσει ολόκληρο το ποσό αμέσως, ωστόσο η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέσα στο φθινόπωρο και θα ανέρχεται στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ».