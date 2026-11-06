Παναθηναϊκός: No Ουναΐ, no problem - Η... ζωή στο Τριφύλλι χωρίς τον Μαροκινό

Ο Αζεντίν Ουναΐ είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να αλλάξουν μόνοι τους τη ροή ενός αγώνα. Η απουσία του, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα στον Παναθηναϊκό.

Μέχρι τώρα, όμως, οι «πράσινοι» όχι μόνο δεν έχασαν τον ρυθμό τους, αλλά απέδειξαν ότι διαθέτουν το βάθος, την ποιότητα και την αγωνιστική λειτουργία για να συνεχίσουν χωρίς να εξαρτώνται από έναν παίκτη.Σε έξι παιχνίδια χωρίς τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει σημειώσει 17 γκολ, καταγράφοντας μέσο όρο σχεδόν τριών τερμάτων ανά αγώνα.

Τα αποτελέσματα και η εικόνα της στο γήπεδο δείχνουν πως το «τριφύλλι» έχει βρει διαφορετικούς πρωταγωνιστές και περισσότερες λύσεις στην επίθεση. Η μεγάλη δοκιμασία, βέβαια, θα έρθει στα κλειστά ματς, εκεί όπου η ατομική ποιότητα του Ουναΐ μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη.Έξι αγώνες, 17 γκολ και διαφορετικοί πρωταγωνιστές.

Η απουσία του Ουναΐ δεν ανέκοψε την επιθετική φόρα

Η εικόνα του Παναθηναϊκού μετά τον τραυματισμό του Ουναΐ είναι ενδεικτική της δουλειάς που έχει γίνει στο αγωνιστικό μοντέλο της ομάδας. Την ημέρα που ο Μαροκινός αποχώρησε, το «τριφύλλι» επικράτησε 5-1 του Αστέρα Aktor στο ΟΑΚΑ, παρά το αρχικό σοκ.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, ήρθε το εκκωφαντικό 5-1 επί της Καϊράτ στο Αλμάτι για το Conference League. Ακολούθησε η νίκη με 1-0 απέναντι στον Βόλο, ενώ στο Κύπελλο Ελλάδας ο Παναθηναϊκός λύγισε τον Άρη με 2-1, χάρη σε γκολ του Ραστόντερ στο φινάλε.

Στο πρωτάθλημα, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ επικράτησε στη συνέχεια της ΑΕΚ με 2-0, σε μια εμφάνιση όπου είχε τον έλεγχο του αγώνα και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη διαφορά. Το σερί ολοκληρώθηκε με τη νίκη 2-1 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία χάρισε στον Παναθηναϊκό το τρίτο του «τρίποντο» στη league phase του Conference League.

Οι αριθμοί είναι καθαροί: 17 γκολ σε έξι παιχνίδια, δηλαδή 2,83 τέρματα ανά αγώνα. Δεν πρόκειται απλώς για αποτέλεσμα της αποτελεσματικότητας ενός ή δύο παικτών.

Τα γκολ έχουν έρθει από διαφορετικούς ποδοσφαιριστές και μέσα από διαφορετικούς τρόπους ανάπτυξης, γεγονός που δείχνει ότι η ομάδα δεν εξαρτάται από μία μόνο δημιουργική πηγή.

Η τακτική βάση επιτρέπει την προσαρμογή

Ο Νίστρουπ έχει χτίσει έναν Παναθηναϊκό που δεν περιμένει από έναν παίκτη να λύσει κάθε δύσκολη κατάσταση.

Η πίεση αρχίζει ψηλά, οι γραμμές συνεργάζονται καλύτερα και η κυκλοφορία της μπάλας δεν περιορίζεται σε μία πλευρά. Η ομάδα κινείται ανάμεσα στις ζώνες, επιτίθεται πιο κάθετα και διατηρεί περισσότερες από μία επιλογές όταν φτάνει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η απουσία του Ουναΐ δεν έχει γίνει ακόμη καθοριστική. Οι Κάνγκουα, Λούζα και Ταμπόρδα έχουν αναλάβει μεγαλύτερο βάρος στο δημιουργικό κομμάτι, ενώ συνολικά οι παίκτες που βρίσκονται πίσω από τον φορ έχουν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

Ο Παναθηναϊκός δεν αντικατέστησε τον Ουναΐ με έναν ποδοσφαιριστή· κάλυψε το κενό του μέσα από τη λειτουργία ολόκληρης της ομάδας.