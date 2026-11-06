Νέα τιμωρία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα story

Μετά από νέα καταγγελία του Ολυμπιακού ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε για story του στο Instagram.

Συγκεκριμένα, στον διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για 10 μήνες. Ο λόγος; Γιατί ανέβασε ένα βίντεο σε story, στο οποίο ακουγόταν ένα σύνθημα σχετικό με το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ!

Παράλληλα, επιβλήθηκαν 60 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο στον ίδιο και 30 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο στην «πράσινη» ΚΑΕ.

Φυσικά, ο Παναθηναϊκός θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ για τη συγκεκριμένη ποινή.