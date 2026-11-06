· Παναθηναϊκός

Νέα τιμωρία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα story

Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με ποινή απαγόρευσης εισόδου από τα γήπεδα για 10 μήνες

Νέα τιμωρία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα story
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Μετά από νέα καταγγελία του Ολυμπιακού ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε για story του στο Instagram.

Συγκεκριμένα, στον διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για 10 μήνες. Ο λόγος; Γιατί ανέβασε ένα βίντεο σε story, στο οποίο ακουγόταν ένα σύνθημα σχετικό με το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ!

Παράλληλα, επιβλήθηκαν 60 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο στον ίδιο και 30 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο στην «πράσινη» ΚΑΕ.

Φυσικά, ο Παναθηναϊκός θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ για τη συγκεκριμένη ποινή.

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Νέα τιμωρία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα story

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