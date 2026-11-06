Νέο στραπάτσο για τον Ολυμπιακό

Για μία ακόμα φορά η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκτέθηκε ανεπανόρθωτα στα μάτια της κοινής γνώμης.

Τη στιγμή που άπαντες ασχολούνται με το μέγα σκάνδαλο που εξευτελίζει διεθνώς το ελληνικό μπάσκετ, η διοίκηση των "ερυθρόλευκων" συνεχίζει να εξαπολύει... καταγγελίες προς την "πράσινη" ΚΑΕ, αλλά να μην παίρνει θέση αναφορικά με τις προφυλακίσεις και τα όσα τραγικά βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Τελευταία καταγγελία του Ολυμπιακού ήταν αυτή κατά της Μαργαρίτας Θάνου και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για... υποτιθέμενες δυσφημιστικές δηλώσεις.

Το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο ανακοίνωσε την απόφαση του με την οποία γνωστοποιεί την απαλλαγή της Μαργαρίτας Θάνου αλλά και του Παναθηναϊκού από τις κατηγορίες, εκθέτοντας και πάλι τις "ερυθρόλευκες" πρακτικές.