ΠΑΟΚ: Οι ευχές Τρινκέρι και παικτών στον Τζέντι Όσμαν

Το πρόβλημα στον μηνίσκο οδηγεί τον Τζέντι Όσμαν στο χειρουργείο. Το Σάββατο (7/11) ο Τούρκος φόργουορντ θα μπει στο χειρουργείο για να κάνει επέμβαση. Έχοντας μαζί τις ευχές όλων των ανθρώπων του μπάσκετ.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με ανάρτησή της στα social media δημοσίευσε τις ευχές των παικτών του «Δικέφαλου» προς τον συμπαίκτη τους, αλλά και την προτροπή του Αντρέα Τρινκέρι να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη με μπακλαβά.