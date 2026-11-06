Γαλατασαράι: Περνά την πόρτα του χειρουργείου ο Οσιμέν - Τι σημαίνει αυτό για το ματς με την ΑΕΚ

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Γαλατασαράι για την κατάσταση του Βίκτορ Οσιμέν, καθώς ο Νιγηριανός στράικερ θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επέμβαση στο αριστερό γόνατο, μετά τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση με τη Στουτγάρδη για το Champions League.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του τουρκικού συλλόγου, ο 27χρονος επιθετικός υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία αποκάλυψε την ύπαρξη ελεύθερου τεμαχίου στο εσωτερικό της άρθρωσης. Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί αρθροσκοπική επέμβαση το Σάββατο (7/11), με τον γιατρό της ομάδας, Γενέρ Ιντζέ, να αναλαμβάνει τη διαδικασία.

Ο Οσιμέν έχει ήδη τεθεί εκτός για την αναμέτρηση της Γαλατασαράι με την Αμέντ, ενώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής «Fotomac», δεν αναμένεται να προλάβει ούτε το παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ, μετά την ολοκλήρωση της διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

Στο στρατόπεδο των πρωταθλητών Τουρκίας υπάρχει η προσδοκία πως ο Νιγηριανός θα έχει επιστρέψει εγκαίρως για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Άστον Βίλα, στις 24 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Με τα υπάρχοντα δεδομένα, λοιπόν, η συμμετοχή του Οσιμέν στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena» δεν βρίσκεται στο προσκήνιο, εκτός αν προκύψει κάποια απρόσμενη εξέλιξη στην πορεία της αποθεραπείας του.